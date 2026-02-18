País clima

El calor no da tregua: Decretan nuevo aviso por altas temperaturas de Coquimbo al Maule

Por CNN Chile

18.02.2026 / 14:38

{alt}

Desde Meteorología señalaron que la condición sinóptica que propició este fenómeno es un “dorsal en altura”. Revisa las zonas que se verán afectadas y las máximas que se pronostican.

El calor no da tregua en la zona norte y centro del país, ya que este miércoles la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un nuevo aviso meteorológico por altas temperaturas.

Detallaron que la condición sinóptica que propició este fenómeno es un “dorsal en altura”, presentándose en cinco regiones desde la tarde del miércoles 18 hasta la tarde del jueves 19.

Por otra parte, desde Meteorología explicaron que un aviso es cuando “se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos”.

¿En qué zonas habrá altas temperaturas?

  • Región de Coquimbo (Cordillera Costa, Precordillera y valles precordilleranos)
  • Región de Valparaíso (Litoral, Cordillera Costa, Precordillera y valles precordilleranos)
  • Región Metropolitana (Cordillera Costa, Valle, Precordillera)
  • Región de O’Higgins (Cordillera Costa, Valle, Precordillera)
  • Región del Maule (Cordillera Costa, Valle, Precordillera)

DESTACAMOS

Tendencias Predicciones del horóscopo chino: ¿Qué nos espera el 2026 al entrar en el Año del Caballo de Fuego?

LO ÚLTIMO

País Ministro Cataldo afirma que el Gobierno del Presidente Boric “ha sido de emergencia de verdad”: Republicanos responden
Ocho esquiadores muertos y un desaparecido deja avalancha de nieve en Estados Unidos
Fiscalía cita al presidente ejecutivo de Codelco a declarar por derrumbe en El Teniente que dejó a 6 personas muertas
Sexta noche del Festival de Viña 2026: Revisa quiénes se presentarán este 27 de febrero
Quinta noche del Festival de Viña 2026: Revisa quiénes se presentarán este 26 de febrero
Gobierno defiende gira de Boric a Rapa Nui tras críticas por tardanza de la visita: "Ha habido una agenda de compromisos y metas"