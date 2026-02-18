El calor no da tregua: Decretan nuevo aviso por altas temperaturas de Coquimbo al Maule

Desde Meteorología señalaron que la condición sinóptica que propició este fenómeno es un “dorsal en altura”. Revisa las zonas que se verán afectadas y las máximas que se pronostican.

El calor no da tregua en la zona norte y centro del país, ya que este miércoles la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un nuevo aviso meteorológico por altas temperaturas.

Detallaron que la condición sinóptica que propició este fenómeno es un “dorsal en altura”, presentándose en cinco regiones desde la tarde del miércoles 18 hasta la tarde del jueves 19.

Por otra parte, desde Meteorología explicaron que un aviso es cuando “se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos”.

¿En qué zonas habrá altas temperaturas?