Talca: Detienen a sujeto por intentar provocar incendio forestal

El individuo fue encontrado con un encendedor intentando prender fuego a pasto seco.

Carabineros informó sobre la detención de un sujeto que intentaba encender fuego en pasto seco en Talca (Región del Maule).

Tras denunciadas realizadas por vecinos del sector, a eso de las 23:00 horas de este jueves los funcionarios arrestaron a un hombre en la Ruta K-620, cruce Numpay.

En dicho lugar, el individuo estaba agachado con un encendedor, prendiendo pasto seco.

El detenido, de 43 años e identificado con las iniciales F.J.H.D., mantiene un prontuario policial por distintos delitos, entre ellos, tala, destrucción e incendio de árboles.

Adicionalmente, el lugar donde el hombre intentó realizar el incendio es el mismo donde está el incendio forestal que afecta al cerro Maule, con más de mil hectáreas consumidas y que hasta ahora se mantiene controlado.

Tras ser detenido, fue puesto a disposición del Ministerio Público y pasará a control de detención.