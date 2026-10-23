Suspensión de clases en Concepción debido al sistema frontal: Revisa las comunas en que regirá la medida

La llegada de un intenso sistema frontal en la Región del Biobío provocó que al menos seis comunas de Concepción cancelaran las clases para este viernes 23 de octubre.
De acuerdo a lo establecido por el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Andalién Costa, se suspenden las actividades educativas con posterior recuperación para este viernes debido al último reporte del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) emitido el jueves.
Esta medida se toma como resguardo frente a las condiciones climáticas adversas que afectan a la región.
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Revisa aquí el listado de comunas que cancelan las clases
Según lo informado, la cancelación de las clases corresponde a todos los establecimientos públicos que dependen del SLEP entre las siguientes comunas:
- Lota
- Coronel
- San Pedro de la Paz
- Santa Juana.
A esta medida también se suman la Municipalidad de Talcahuano y la Municipalidad de Hualpén que incluye la suspensión de las actividades en liceos y jardines infantiles públicos.
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