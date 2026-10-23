Mayoría respalda la reforma al INDH del Gobierno, aunque la mitad de los chilenos considera que el organismo actúa de forma imparcial

El 54% de los chilenos está de acuerdo con reformar el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), aunque un 47% considera que los cambios debilitarán su capacidad para proteger los derechos humanos en Chile, según la encuesta Reforma INDH y Actualidad de Black & White, realizada el 20 y el 21 de octubre.

El sondeo, aplicado a 956 personas mayores de 18 años de todo el país, evaluó el proyecto del Gobierno para modificar la composición y las atribuciones del organismo. Frente a la pregunta general, un 35% se mostró en desacuerdo con reformar el INDH y un 11% dijo no estar seguro.

Respecto de los efectos de la reforma, el 47% cree que debilitará la capacidad del instituto para proteger los derechos humanos, un 28% piensa que no tendrá mayores efectos y solo un 21% estima que la fortalecerá.

La mitad considera que el INDH actúa de manera imparcial

El estudio también consultó por la imparcialidad del organismo. La mitad de los encuestados, un 50%, está de acuerdo con que el INDH actúa de manera imparcial, sin favorecer a determinados sectores políticos, mientras que un 45% está en desacuerdo. El 36% se declaró “muy en desacuerdo” con esa afirmación.

En cuanto a las medidas específicas del proyecto, el 55% respalda crear la figura de un director del INDH nombrado por la Alta Dirección Pública, frente a un 34% que la rechaza. Además, un 53% apoya reducir de 11 a 5 los integrantes del organismo, mientras que un 41% está en desacuerdo.

La propuesta más estrecha es la que elimina la facultad del INDH para presentar querellas criminales, manteniendo su capacidad de denunciar posibles delitos ante las autoridades. La mitad de los encuestados, un 50%, está de acuerdo con la medida, mientras que un 45% la rechaza.

El proyecto ingresado por el Gobierno al Congreso propone precisamente reducir de 11 a 5 los integrantes del Consejo del INDH, crear una Dirección Ejecutiva seleccionada mediante Alta Dirección Pública y eliminar la facultad del organismo para presentar nuevas querellas criminales, manteniendo otras atribuciones judiciales.

Jóvenes muestran menor respaldo a la reforma

Las diferencias por edad son marcadas. Entre los jóvenes de 18 a 34 años, solo un 36% apoya reformar el INDH y un 48% lo rechaza, mientras que un 66% cree que la reforma debilitará su labor.

En cambio, entre los mayores de 55 años el respaldo a la reforma llega al 70%, y un 64% apoya eliminar la facultad de querellarse, frente al 35% de los jóvenes.