“La gran mayoría tiene que haber salido [de la cárcel]”: ministro de Justicia aborda situación de condenados por agresiones sexuales a menores que recibieron rebajas de penas

El ministro de Justicia, Fernando Rabat, se refirió a la polémica en el Gobierno por la rebaja de condenas a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad.

En conversación con Meganoticias, el secretario de Estado defendió la legalidad de las medidas, pese a que una reforma de 2022 excluyó estos delitos del beneficio, y argumentó que esa restricción no puede aplicarse retroactivamente. Ante las críticas surgidas incluso desde el oficialismo, anunció que el Gobierno impulsará una modificación legal para impedir que estas rebajas vuelvan a concederse. Asimismo, aseguró que el Presidente José Antonio Kast desconocía las resoluciones y que estas fueron adoptadas exclusivamente por su cartera.

También explicó que “nosotros copiamos una disposición que hoy día existe en el Decreto Ley 321 que regula las libertades condicionales, y que establece el artículo 9 que los requisitos deberán analizarse al tiempo de la solicitud. Y llevamos esa disposición del artículo 9 a la Ley 19.856. Esa modificación, que también es nueva, al Decreto Ley 321, no ha tenido problemas en su aplicación, no ha sido materia de requerimientos de inaplicabilidad y, por lo tanto, creemos que es una forma correcta de abordar un problema. Porque no queremos que haya más personas condenadas por estos graves delitos en la calle“.

Posteriormente, se le preguntó cuántos de los 56 sujetos que recibieron una rebaja de condena ya salieron en libertad, ante lo cual replicó que “la gran mayoría tiene que haber salido (de la cárcel)”.

Consultado nuevamente sobre si la gran mayoría de los condenados por ataques a menores de edad está en la calle, el ministro Rabat respondió: “Claro. Pero cuando la comisión respectiva integrada por jueces, por ministros, por seremis, califica de sobresaliente el comportamiento, se produce un efecto legal inmediato que es rebajar condenas. Y, atendidas las circunstancias, esa rebaja de condena puede implicar que el sujeto salga en libertad“.

Finalmente, se le preguntó si se había consultado a alguna de las víctimas de los condenados, ante lo cual Rabat respondió que “no lo establece la Ley. Nosotros hemos establecido en otras modificaciones -por ejemplo hoy la reforma a la Responsabilidad Penal Adolescente- que cuando se analicen estos factores judiciales, un juez de Garantía, deba, necesariamente, notificar a las víctimas. Y eso está en una indicación parlamentaria desde abril de este año“.