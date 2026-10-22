Oposición evalúa acusación constitucional contra el ministro Rabat tras polémica por rebaja de penas

Partidos de la oposición estarían evaluando presentar una acusación constitucional contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, a raíz de la concesión de rebajas de penas a condenados por delitos sexuales por parte del Gobierno.

Desde el Partido Socialista (PS), el diputado Daniel Manouchehri confirmó que existen antecedentes suficientes para acusar constitucionalmente al ministro Rabat.

“Los beneficios entregados a violadores de niños es algo extremadamente grave. Hay indicios que apuntan a que se dejaron sin aplicación prohibiciones legales al conceder estos beneficios”, remarcó.

En esa línea, reveló que sus equipos jurídicos se encuentran estudiando toda la información sobre el otorgamiento de los beneficios penitenciarios y la eventual responsabilidad constitucional del secretario de Estado.

Por otra parte, el diputado de la Democracia Cristiana (DC) Jorge Díaz reveló que desde el partido están gestionando reuniones con colectividades de la oposición, incluyendo el Partido de la Gente, con el objetivo de presentar el recurso constitucional contra Rabat.

“Como Democracia Cristiana vamos a propiciar un acuerdo amplio en los partidos de oposición, incluyendo al PDG, para que esto pueda llevarse a cabo y pueda materializarse, porque entendemos que no se puede poner en riesgo a la sociedad y sobre todo cuando hay condenas por delitos tan graves y tan horribles como los que hemos mencionado”, señaló.

Otra sería la vía por la que optaría el Partido Comunista (PC), que por el momento pausó una eventual interpelación al ministro, ya que solicitó una sesión especial en la Cámara para indagar en la polémica. De esta forma, el partido dio el primer paso para estudiar una posible interpelación en contra del secretario de Estado.

En tanto, desde el Frente Amplio exigieron la renuncia de Rabat a través de un comunicado, en el que además pidieron esclarecer los fundamentos que se tomaron en consideración para otorgar la rebaja de penas.

“No se puede gobernar diciendo una cosa y haciendo exactamente lo contrario. Esta vez les exigimos que, como mínimo, pongan a las víctimas por delante de los delincuentes y que el ministro Rabat dé un paso al costado”, pidió la diputada Carolina Tello.

Por último, desde la bancada de diputados y diputadas independientes y del Partido por la Democracia (PPD) oficiaron al ministro de Justicia y al subsecretario de la cartera, Luis Silva, para que entreguen más antecedentes del hecho.

De esta forma, la oposición hasta ahora ha puesto sobre la mesa una posible acusación constitucional o interpelación contra Rabat, quien confirmó durante esta jornada que el presidente José Antonio Kast desconocía la situación.