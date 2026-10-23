Netanyahu ordena el cierre total de Cisjordania ocupada tras un ataque armado contra israelíes

Jerusalén, 23 oct (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ordenó el cierre “total” e indefinido de Cisjordania a partir de este viernes tras un ataque a tiros perpetrado por palestinos contra israelíes cerca de Hebrón, ubicado en el sur de este territorio ocupado, informó la oficina del mandatario.

“He dado instrucciones a las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) y a las fuerzas de seguridad para que procedan de inmediato a cercar la ciudad de Hebrón y se preparen para un cierre total de toda la región de Judea y Samaria (nombres bíblicos de Cisjordania), con efecto a partir de hoy”, afirmó Netanyahu en un comunicado publicado en sus canales.

El comunicado no precisa cuánto tiempo durará el cierre, por lo que todavía no está claro su alcance sobre los desplazamientos de la población palestina.

El tiroteo se produjo esta mañana en el cruce de Judea, cerca de Hebrón.

Según una fuente militar israelí consultada por EFE, los atacantes llegaron armados con un fusil M16 y una pistola, con los que abrieron fuego contra varios israelíes en el lugar. Los soldados israelíes abatieron a dos de ellos, y el Ejército, según sus portavoces, continúa la búsqueda de posibles implicados.

Los servicios de emergencias israelíes atendieron a cinco heridos: dos en estado crítico, uno con heridas moderadas y otros dos leves, trasladados a hospitales de Jerusalén.

Netanyahu elogió en su nota a los soldados israelíes que intervinieron para frenar el ataque y anunció el refuerzo de las operaciones de seguridad y nuevas detenciones en toda Cisjordania ocupada.

“Perseguiremos a los terroristas de Hamás y a quienes los envían: en cualquier lugar y en cualquier momento. No tienen dónde esconderse”, agregó.

En un mensaje posterior, el Ejército israelí informó de que sus soldados y agentes de la Policía de Fronteras habían iniciado operaciones ofensivas en la ciudad de Hebrón, que ha quedado acordonada, y en otras zonas de Cisjordania.

“Actualmente, las fuerzas operan en las viviendas de los terroristas y de otros sospechosos”, sostiene este comunicado castrense.

Poco después de conocerse la noticia del ataque, sucedido en la recta final de la campaña para las elecciones nacionales programadas el próximo martes, el partido Likud, liderado por el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, afirmó que el mandatario ordenó cancelar todos los actos políticos de esta formación previstos para esta mañana. EFE