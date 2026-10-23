Caso fuga cárcel de Valparaíso: Tribunal condena a uno de los colaboradores y absuelve a otros dos por falta de pruebas

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valparaíso condenó a 10 años y un día de presidio efectivo a uno de los tres acusados de colaborar en la fuga de reos desde la cárcel de Valparaíso, ocurrida en agosto de 2025, mientras que los otros dos fueron absueltos.

Según la sentencia, fechada el 19 de octubre, el condenado fue considerado autor del delito de favorecimiento de la evasión de presos. El tribunal, integrado por los jueces Sergio Pizarro, Ada María Díaz y Paula Ramos, estimó que en el caso de los dos absueltos no se acreditó su participación en la fuga. Además, dos de los acusados fueron absueltos del delito de receptación de un vehículo robado.

Para el condenado, la Fiscalía había solicitado una pena de 16 años, y el tribunal descartó cualquier pena sustitutiva, por lo que deberá cumplir la condena de forma efectiva.

En el mismo juicio, dos de los reos fugados fueron condenados por quebrantamiento de condena, con una pena de dos meses de incomunicación con personas ajenas al penal, período en el que quedarán sujetos al régimen más estricto del establecimiento.

En julio, el Ministerio Público había pedido penas que en conjunto superaban los 50 años de cárcel para quienes ayudaron a los internos a escapar.

La fuga desde la cárcel de Valparaíso

La fuga ocurrió durante la madrugada del 15 de agosto de 2025. De acuerdo con los hechos expuestos en el juicio, los internos cortaron los barrotes de su celda, accedieron al techo del recinto y recibieron un cable metálico preparado desde el exterior, que usaron como tirolesa para deslizarse fuera del penal, donde los esperaba un vehículo.

Los tres reos fugados fueron identificados como Juan Israel González Quezada, condenado a presidio perpetuo calificado por el homicidio del carabinero David Florido Cisternas; Jairo Adonis González Miranda, condenado a presidio perpetuo calificado por robo con homicidio; y Claudio Alexander Fornes Vicuña, que cumplía una condena por tráfico de drogas.

Los tres fueron recapturados ocho días después de la fuga, a la altura del peaje Totoral, en la Región de Atacama, mientras se desplazaban hacia el norte.

Gobierno reconoció fallas tras la fuga

El episodio obligó al Gobierno a reconocer fallas en la segmentación de internos, el control de elementos y la vigilancia del penal. Como consecuencia, tres mandos de Gendarmería del establecimiento fueron reubicados mientras se desarrollaba un sumario administrativo.

Según consignó Radio Bío-Bío, la Fiscalía evaluará presentar un recurso de nulidad ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso para revertir las absoluciones.

En tanto, el tercer reo fugado aún está pendiente de juicio oral, ya que no asistió a las audiencias por causas judiciales paralelas que enfrenta en Ovalle.