AFP UNO reconoce pérdidas por más de US$ 250 millones en derivados a septiembre y llama a sus afiliados a no decidir “solo por los resultados recientes”

Este jueves, AFP UNO envió un correo a sus afiliados en el que detalla el efecto que tuvieron las operaciones con derivados de tasas de interés en moneda extranjera sobre el patrimonio de sus fondos de pensiones.

Según la administradora, al 30 de septiembre estas operaciones restaron US$ 41,5 millones en el Fondo A, US$ 95,3 millones en el Fondo B, US$ 66,7 millones en el Fondo C, US$ 16,4 millones en el Fondo D y US$ 34,3 millones en el Fondo E, lo que en conjunto suma US$ 254,3 millones.

Pese a ello, la AFP afirmó que entre enero y septiembre sus fondos registraron una ganancia total de US$ 280,4 millones, con un patrimonio de US$ 5.329 millones al cierre de ese mes. Al 16 de octubre, el efecto negativo de los derivados se redujo a US$ 231,7 millones y la ganancia acumulada en el año subió a US$ 322,4 millones.

“En lo que va del mes de octubre, se ha observado un comportamiento positivo en todos los Fondos”, señaló la administradora.

AFP UNO explica el efecto de las tasas y los derivados

La AFP explicó que el desempeño de los Fondos C, D y E en 2026 se ha visto afectado principalmente por el aumento de las tasas de interés de largo plazo en Chile y en los mercados internacionales, ya que una parte relevante de sus inversiones está en bonos, cuyo valor cae cuando las tasas suben.

A diferencia de otras explicaciones de la industria, la AFP abordó directamente el papel de los derivados: “El efecto de las variaciones de las tasas internacionales sobre estos instrumentos ha sido uno de los factores que ha incidido en el desempeño de los Fondos de Pensiones de la industria”.

En su caso, agregó, el objetivo de estos instrumentos era disminuir el riesgo para los afiliados al reducir la brecha de duración entre activos y pasivos.

“Los derivados de tasa de interés en moneda extranjera se utilizan ampliamente en la gestión de inversiones de largo plazo, entre otros objetivos, para administrar riesgos. Sin embargo, en periodos cortos pueden generar ganancias o pérdidas dependiendo de cómo evolucionen los mercados”, añadió la administradora.

Fondo E registra una rentabilidad real de -8,85%

De acuerdo con las cifras de la Superintendencia de Pensiones citadas por la AFP, entre octubre de 2025 y septiembre de 2026 su Fondo E registró una rentabilidad real de -8,85% y su Fondo D de -4,08%, mientras que el Fondo C avanzó apenas 0,17%.

En contraste, los fondos más riesgosos mostraron alzas, de 9,41% en el Fondo A y de 6,31% en el Fondo B. En los últimos tres años, todos los fondos de la AFP registran rentabilidades positivas, con un 1,33% anual en el Fondo E.

“Una disminución en el valor de un Fondo no implica necesariamente una reducción equivalente en la pensión”

Al igual que otras administradoras, UNO AFP sostuvo que una caída en los fondos no se traduce directamente en una baja de las pensiones.

“Una disminución en el valor de un Fondo no implica necesariamente una reducción equivalente en el monto de una pensión”, afirmó la administradora, explicando que la tasa de interés usada para calcular el retiro programado subió de 3,31% a 3,67% en el año, lo que compensa en parte la caída del valor cuota.

Para ilustrarlo, la AFP presentó el caso de una persona que se habría pensionado en enero con $250.000 mensuales por retiro programado. Si esa misma persona se hubiera pensionado el 20 de octubre en el Fondo E, su pensión habría bajado 1,5% en el caso de un hombre de 65 años, hasta $246.319, y 0,5% en el de una mujer de 60 años, hasta $248.702.

En el Fondo D, en cambio, la pensión estimada habría subido 2,4% para el hombre, hasta $256.035, y 3,4% para la mujer, hasta $258.511, pese a que el valor cuota de ese fondo cayó 1,26%. En el Fondo C, el alza habría sido de 7% y 8%, respectivamente.

AFP llama a evitar decisiones basadas en resultados recientes

La administradora también recordó que quienes ya reciben una renta vitalicia no se ven afectados, ya que su pensión está fijada en UF, y que en el retiro programado el monto solo cambia en el recálculo anual.

Además, recomendó a sus afiliados evitar decisiones basadas solo en resultados recientes, ya que “cambiar de Fondo después de una caída no garantiza evitar nuevas disminuciones y podría dejarte fuera de una eventual recuperación”.