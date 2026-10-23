Petróleo no da tregua y supera los US$ 115 tras nuevos ataques hutíes contra Arabia Saudita

El precio del petróleo volvió a subir este viernes y extendió el rally de la jornada anterior, impulsado por una nueva ola de ataques de los hutíes contra Arabia Saudita y por el aumento de la tensión en el estrecho de Ormuz.

Hacia la mañana, el Brent avanzaba 1,65% hasta los US$ 115,04 por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) subía 2,05% hasta los US$ 101,51.

El alza se produce un día después de que el Brent cerrara en US$ 113,17, con un salto de 4%, su mayor nivel de cierre desde el 4 de mayo, y de que el WTI terminara en US$ 99,47, tras conocerse planes de Estados Unidos e Israel para reanudar los ataques contra Irán después de las elecciones de mitad de mandato de noviembre.

Nuevos ataques contra Arabia Saudita

En las últimas 48 horas, los hutíes, grupo alineado con Irán, se adjudicaron ataques contra objetivos en Arabia Saudita, entre ellos una instalación de Aramco y los aeropuertos de Riad y Abha.

Según informó Reuters, Saudi Aramco ordenó evacuar su sede central en Dhahran y que su personal trabajara de forma remota, aunque hasta ahora no se ha confirmado una nueva suspensión de la producción saudí.

A la tensión se sumó la situación en el estrecho de Ormuz, por donde circula cerca de una quinta parte del comercio marítimo de petróleo. Irán aseguró que varios petroleros sufrieron daños tras chocar con minas marinas en la zona, aunque esas afirmaciones no han sido verificadas de forma independiente.

En paralelo, el embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, señaló en una entrevista con el Financial Times que la guerra con Irán podría extenderse por un año más, lo que refuerza la percepción de un conflicto prolongado en la región.

El mercado, además, sigue atento a los datos de oferta. Según la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA), los inventarios de crudo del país cayeron en 3,06 millones de barriles en la semana terminada el 16 de octubre, hasta 412,5 millones de barriles, muy por sobre la baja de 820.000 barriles que esperaba el mercado.