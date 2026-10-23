Empresa deberá pagar indemnización de más de $28 millones por daños provocados a casa aledaña durante construcción de edificio

La Corte Suprema rechazó un recurso de casación presentado contra la sentencia que acogió una demanda de indemnización por los daños provocados a un inmueble aledaño durante la construcción de un edificio por parte de una empresa inmobiliaria.

De acuerdo con lo informado por el Poder Judicial, la Primera Sala del máximo tribunal descartó que la sentencia impugnada hubiera concedido una indemnización superior a la solicitada por los demandantes, quienes reclamaron $28.248.590 más IVA por concepto de daño material.

La controversia se centró en la inclusión del impuesto en el monto indemnizatorio. Aunque la inmobiliaria cuestionó que se otorgara una suma superior a la indicada en el petitorio de la demanda, la Corte estableció que los afectados habían solicitado expresamente el pago del IVA en el desarrollo de su presentación judicial.

El fallo señaló que los demandantes tienen la calidad de consumidores finales y, por tanto, deben asumir el pago de dicho impuesto, lo que constituye una pérdida económica efectiva.

Además, el tribunal sostuvo que la propia empresa había reconocido en su contestación que los demandantes solicitaban $28.248.590 más IVA, por lo que cuestionar posteriormente ese monto implicaba argumentar contra sus propios actos.

La Corte Suprema también desestimó el cuestionamiento a la condena en costas, al establecer que esa decisión tiene carácter económico y no constituye una sentencia definitiva susceptible de impugnación por la causal invocada.

La resolución fue adoptada por la Primera Sala, integrada por los ministros Arturo Prado, Mauricio Silva Cancino, María Angélica Repetto, María Soledad Melo y el abogado integrante Álvaro Vidal.