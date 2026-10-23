Fintual confirma que abrirá una AFP “lo más digital posible” y critica el manejo del Fondo E: “Se tomó un exceso de riesgo”

Fintual confirmó que abrirá su propia administradora de fondos de pensiones, según anunció Omar Larré, socio de Fintual AGF y gerente general del proyecto previsional de la firma, ante sus clientes durante el último Update de la compañía.

Según explicó Larré a Diario Financiero, la firma avanza en los trámites ante la Superintendencia de Pensiones para obtener su certificado provisorio de existencia. Hasta ahora, ya presentó los antecedentes requeridos y trabaja en el desarrollo de un software propio para iniciar su operación desde enero.

Una AFP con foco digital

La principal apuesta de la nueva AFP será su propuesta tecnológica, con la que buscará replicar el tipo de relación que la gestora mantiene hoy con sus clientes: “Lo importante es dejar en claro que nosotros queremos seguir pensando en una AFP lo más digital posible”.

En esa línea, Larré detalló que la firma aprovechará que la normativa permite operar con una sola sucursal, ya que solo exige una red de oficinas a nivel regional a las administradoras que se adjudican la licitación del stock de afiliados.

Respecto de esas licitaciones, el ejecutivo dijo que la compañía analizará caso a caso si participa, pero aseguró que el proyecto no depende de ellas.

“Queremos existir sí o sí, con o sin licitación podemos hacerlo”, sostuvo, y agregó que la decisión dependerá de si tienen la capacidad de montar una red nacional de sucursales y de si les hace sentido la cartera de afiliados que les pueda llegar.

El ingreso ocurre en medio de la polémica por el Fondo E

El anuncio se produce en medio de la polémica por la caída del Fondo E, el más conservador del sistema, arrastrado por inversiones en derivados ligados a las tasas del Tesoro de Estados Unidos, y que llevó a la Superintendencia de Pensiones a iniciar un proceso sancionatorio contra las siete AFP.

Larré reconoció que ese escenario hace más difícil el ingreso a la industria: “La marca AFP no es una buena marca. La sigla está cargada y ahora, con este episodio, está más cargada aún”.

Asimismo, planteó que el desafío de Fintual será diferenciarse, evitando prácticas del pasado e incorporando prácticas modernas de gestión de activos.

Entre las prácticas que no quieren replicar, el ejecutivo mencionó la forma en que se definen los referentes de rentabilidad en la industria. Según explicó, los benchmarks no deberían construirse en torno al promedio del sistema, una de las razones por las que la firma no había ingresado antes al negocio.

Fintual cuestiona el nivel de riesgo asumido en el Fondo E

Sobre el caso del Fondo E, Larré aseguró que Fintual advirtió desde 2023, a través de artículos técnicos, sobre el nivel de volatilidad y riesgo que se estaba tomando: “El problema del fondo E fue el descalce, el exceso de duración en una curva en dólares. En sí, la duración no es buena ni mala, lo que pasa es que se tomó un exceso de riesgo, un exceso de sensibilidad de tasas”.

El ejecutivo también cuestionó el argumento de que la apuesta en derivados se debió a la necesidad de recomponer la duración de las carteras tras los retiros de fondos.

“Ese argumento, en que tuvieron que alargar la duración de forma sintética usando derivados puede ser cierto, pero en un tamaño menor al que vimos este año”, puntualizó.