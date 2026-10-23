Banco Central renueva por cinco años su línea swap con China por cerca de US$ 7.500 millones

El Banco Central informó este viernes que renovó el Acuerdo Bilateral sobre Swap de Monedas renminbi/peso (RMB/CLP) que mantiene con el Banco Popular de China (PBoC), por un monto equivalente a aproximadamente US$ 7.500 millones y por un periodo de cinco años.

El acuerdo está vigente desde 2015, y con esta renovación ambos bancos centrales mantienen abierta una línea que permite intercambiar sus monedas en caso de que alguna de las partes lo requiera.

Según el instituto emisor, los recursos de la línea pueden ser utilizados, en caso de ser solicitados, para contribuir a la estabilidad de los mercados financieros si fuera necesario.

Línea tiene fines precautorios

El Banco Central precisó que el acuerdo tiene fines precautorios y que, mientras la línea no se active, no modifica el nivel de las Reservas Internacionales del país.

Las líneas swap entre bancos centrales funcionan como un respaldo de liquidez en moneda extranjera, que puede activarse ante episodios de estrés en los mercados.

En el caso de Chile, el acuerdo con China es relevante, considerando que el país asiático es el principal socio comercial de la economía nacional.