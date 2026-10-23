Radio CNN

Por emergencia médica: Metro informa que servicio de Línea 1 se encuentra solo disponible de Los Héroes a Los Dominicos

Por
Por emergencia medica: Metro informa que servicio de Línea 1 se encuentra solo disponible de Los Héroes a Los Dominicos

Este viernes, Metro de Santiago anunció el funcionamiento parcial de la Línea 1 debido a emergencia médica.

Alrededor de las 10:20 horas, la empresa anunció que Metro se encuentra disponible entre Los Héroes y Los Dominicos de la Línea 1 y el servicio podría tardar más de una hora en restablecerse.

Las líneas que no se encuentran disponibles; corresponden a:

  • San Pablo
  • Neptuno
  • Pajaritos
  • Las Rejas
  • Ecuador
  • San Alberto Hurtado
  • Universidad de Santiago
  • Estación Central (combinación con Tren Central suspendida)
  • U.L.A.
  • República

Buses Red de apoyo

Asimismo, desde Red Movilidad reforzaron los recorridos de buses por Alameda entre San Pablo y Los Héroes y reiteraron el llamado a planificar el viaje.

Revisa los recorridos de Red a continuación:

Revisa aquí la ruta alternativa en Metro

Lo más leído

Lee también