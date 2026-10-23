Por emergencia médica: Metro informa que servicio de Línea 1 se encuentra solo disponible de Los Héroes a Los Dominicos

Este viernes, Metro de Santiago anunció el funcionamiento parcial de la Línea 1 debido a emergencia médica.

Alrededor de las 10:20 horas, la empresa anunció que Metro se encuentra disponible entre Los Héroes y Los Dominicos de la Línea 1 y el servicio podría tardar más de una hora en restablecerse.

Las líneas que no se encuentran disponibles; corresponden a:

San Pablo

Neptuno

Pajaritos

Las Rejas

Ecuador

San Alberto Hurtado

Universidad de Santiago

Estación Central (combinación con Tren Central suspendida)

U.L.A.

República

Buses Red de apoyo

Asimismo, desde Red Movilidad reforzaron los recorridos de buses por Alameda entre San Pablo y Los Héroes y reiteraron el llamado a planificar el viaje.

Revisa los recorridos de Red a continuación:

🔴AlertaMetro #L1

Disponible solo entre Los Héroes a Los Dominicos.

Operan buses paralelos por Alameda entre SAN PABLO – LOS HEROES

Reforzamos los recorridos 412-106-401-405-418-419-421-423–424-516-210-210v-210e.

Planifica Tu Viaje https://t.co/7o3A9AtAQs — Red Movilidad (@Red_Movilidad) October 23, 2026

Revisa aquí la ruta alternativa en Metro