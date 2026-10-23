Por emergencia médica: Metro informa que servicio de Línea 1 se encuentra solo disponible de Los Héroes a Los Dominicos

Este viernes, Metro de Santiago anunció el funcionamiento parcial de la Línea 1 debido a emergencia médica.
Alrededor de las 10:20 horas, la empresa anunció que Metro se encuentra disponible entre Los Héroes y Los Dominicos de la Línea 1 y el servicio podría tardar más de una hora en restablecerse.
Las líneas que no se encuentran disponibles; corresponden a:
- San Pablo
- Neptuno
- Pajaritos
- Las Rejas
- Ecuador
- San Alberto Hurtado
- Universidad de Santiago
- Estación Central (combinación con Tren Central suspendida)
- U.L.A.
- República
Buses Red de apoyo
Asimismo, desde Red Movilidad reforzaron los recorridos de buses por Alameda entre San Pablo y Los Héroes y reiteraron el llamado a planificar el viaje.
Revisa los recorridos de Red a continuación:
🔴AlertaMetro #L1
Disponible solo entre Los Héroes a Los Dominicos.
Operan buses paralelos por Alameda entre SAN PABLO – LOS HEROES
Reforzamos los recorridos 412-106-401-405-418-419-421-423–424-516-210-210v-210e.
Planifica Tu Viaje https://t.co/7o3A9AtAQs
— Red Movilidad (@Red_Movilidad) October 23, 2026
Revisa aquí la ruta alternativa en Metro
10:33 hrs. [Ruta alternativa] Si necesitas viajar desde San Pablo hacia Los Dominicos #L1, viaja por L5, realiza combinación en Baquedano #L1 y continúa por #L1 hasta Los Dominicos. https://t.co/Sk9H55728t
— Metro de Santiago (@metrodesantiago) October 23, 2026
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