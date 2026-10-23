Presidente Kast presentó nuevo armamento para Carabineros: Son 300 fusiles CZ Scorpion EVO 3 que reemplazarán a las UZI

La noche del jueves, el Presidente José Antonio Kast encabezó la presentación del nuevo armamento para el Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de carabineros.

En una ceremonia en las instalaciones del GOPE se presentaron cerca de 300 subfusiles CZ Scorpion EVO 3 A1 de origen checo que reemplazarán a las ametralladoras UZI que se utilizan actualmente.

De acuerdo con la información, los nuevos subfusiles son modernos y más ligeros, comparados con las antiguas ametralladoras que tenían mayores costos de mantenimiento y dificultades técnicas, y forman parte del plan de renovación del armamento institucional.

En la presentación también participaron el ministro de Seguridad, Martín Arrau, y el general de Carabineros (s), Enrique Monrás.

“Nuestro Gobierno está con carabineros de Chile”

Durante su intervención, el mandatario agradeció el servicio de personal de carabineros y recordó a los fallecidos mientras ejercían sus labores este año mientras reforzó su compromiso con la isntitución.

“Nuestro gobierno está con carabineros de Chile. Lo hemos señalado, esto no es a medias, no es cuando conviene estar con carabineros, es siempre. Ese es nuestro compromiso hacia la institución”, agregó.

Asimismo, sostuvo que “se les pidió enfrentar la delincuencia y no siempre se les entregó el equipamiento necesario. Y en algunas ocasiones, cuando cumplieron con su deber, fueron sentados en el banquillo de los acusados donde tenía que estar el delincuente, no un carabinero”.

“Eso ha comenzado a cambiar. Nosotros esto lo dijimos el año pasado: que íbamos a proteger a Carabineros jurídicamente, que les íbamos a dar las herramientas que se necesitan para cumplir con esa noble labor, que los respaldaríamos con más recursos y que reconoceríamos permanentemente su labor. Hoy vengo a rendir cuentas y decir que estamos avanzando. Estamos cumpliendo con hechos más que con palabras”, afirmó la autoridad.

Bajo esa línea, concluyó que “las armas no son para atacar a nadie, son para defender a la familia chilena y para que los carabineros vuelvan sanos y salvos a sus hogares. Vamos a combatirlos con toda la fuerza del Estado”.

Por su parte, el general Monrás aseguró que “este equipamiento de vanguardia viene a mejorar de manera relevante la forma en la cual podemos abordar este fenómeno y todas aquellas amenazas que pongan en riesgo a las personas y, por supuesto, a las integrantes de las filas de carabineros de Chile”.