Sistema frontal: Gobierno suspende clases este lunes en Coquimbo, Valparaíso continental y provincia de Huasco

El Gobierno anunció la suspensión de clases para este lunes 20 de julio en tres zonas del país, debido a las condiciones generadas por el sistema frontal.

La medida fue informada por el Ministerio de Educación y regirá para establecimientos públicos y privados que impartan los niveles de educación parvularia, básica y media.

Según detalló la cartera, la suspensión aplicará en la provincia de Huasco, en la Región de Atacama; en toda la Región de Coquimbo; y en la zona continental de la Región de Valparaíso.

En el caso de Valparaíso, el Mineduc precisó que la medida no incluye a las comunas de Juan Fernández y Rapa Nui, donde las actividades escolares se mantendrán con normalidad.

Medida preventiva por sistema frontal

La suspensión fue definida tras una sesión de la mesa técnica nacional encabezada por Senapred, instancia en la que se evaluó el avance del sistema frontal y sus efectos en distintas regiones.

El biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, señaló que la principal preocupación del Gobierno está concentrada en las regiones de Atacama y Coquimbo, donde las precipitaciones se han intensificado durante las últimas horas.

“Han aumentado las remociones en masa, la activación de quebradas y los caudales de los ríos”, explicó la autoridad.

En esa línea, Alvarado afirmó que, “en relación a los antecedentes técnicos disponibles”, se resolvió suspender las clases este lunes en todos los establecimientos de educación parvularia, básica y media de la Región de Coquimbo, de la provincia de Huasco y de la zona continental de Valparaíso.

En paralelo, el Gobierno informó el traslado de un hospital modular del Ejército hacia la Región de Coquimbo, con el objetivo de apoyar la atención de salud en la comuna de Ovalle.

Según indicó Alvarado, el transporte del recinto ya se encuentra en desarrollo y se espera que llegue durante las primeras horas del lunes para iniciar su implementación lo antes posible.