Suspenden la fiesta de San Sebastián en Yumbel por emergencia de incendios en Ñuble y Biobío

El Arzobispado de Concepción y el Santuario de Yumbel cancelaron las actividades del 19 y 20 de enero, ante la prioridad de concentrar recursos en el combate del fuego y resguardar la seguridad de peregrinos y vecinos.

La festividad de San Sebastián en Yumbel no se realizará este año en las fechas tradicionales. El Arzobispado de Concepción y el Santuario de San Sebastián informaron la suspensión de todas las actividades programadas para el 19 y 20 de enero, ante la emergencia por incendios forestales que afecta a la zona centro-sur, con impacto especialmente en Ñuble y Biobío.

Según el comunicado, la decisión responde a la necesidad de resguardar la vida y la seguridad de los peregrinos y de la comunidad local, además de priorizar el despliegue de recursos humanos y logísticos en el control de los siniestros.

Las autoridades eclesiásticas señalaron que, debido a la gravedad de la situación, la autoridad debe concentrar recursos en el combate del fuego, lo que dificulta el resguardo de las actividades masivas en Yumbel. Junto con ello, pidieron comprensión y colaboración responsable para enfrentar la emergencia.

El Santuario informó que la tradicional peregrinación y las celebraciones asociadas se retomarán el 20 de marzo, una vez que la situación de emergencia quede superada.