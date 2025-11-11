Suprema ordena a la Corte de Apelaciones revisar recurso de amparo de Daniel Jadue para revertir arresto domiciliario total

El fallo, adoptado por tres ministros y con dos votos en contra, habilita ahora al tribunal de alzada de San Miguel a pronunciarse sobre la solicitud de flexibilización del exalcalde, quien ha cumplido, hasta ahora, 15 meses de privación de libertad.

La Corte Suprema acogió este martes un recurso presentado por la defensa del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, ordenando a la Corte de Apelaciones de San Miguel revisar un recurso de amparo sobre su medida cautelar de arresto domiciliario total.

El fallo, adoptado con los votos de Mario Carroza, Eduardo Gandolfo y Andrea Ruiz, revoca la decisión de la Corte de San Miguel que había declarado inadmisible el amparo presentado por Jadue.

Según la Suprema, la resolución anterior no puede mantenerse y debe tramitarse “a fin de pronunciarse derechamente sobre el amparo deducido”, recogió La Tercera.

Las ministras María Teresa Letelier y María Cristina Gajardo votaron en contra de la medida.

La defensa del exalcalde, encabezada por la abogada Yéssica Aguilera, argumentó que Jadue lleva 15 meses privado de libertad, incluyendo tres en prisión preventiva, y que la prolongada medida de arresto domiciliario ha afectado su situación económica y psicológica, por lo que estas acciones judiciales buscan revertir la medida cautelar.

Por ello, solicitaban sustituir la medida total por arresto domiciliario nocturno, manteniendo las demás restricciones impuestas.

El fallo de la Suprema no resuelve de manera inmediata la modificación de la cautelar, pero habilita a la Corte de San Miguel para analizar el fondo del recurso de amparo y pronunciarse sobre la solicitud de flexibilización de la medida.

La resolución señala que la revisión anterior era “anómala e impropia”, y que tramitar el recurso de Jadue corresponde respetando la jurisdicción y la regularidad del procedimiento.