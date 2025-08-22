La casa no fue habitada: Suprema ordena continuar con demanda del Serviu que busca devolución de subsidio habitacional

Según constató el organismo, la persona nunca habitó la vivienda entregada, lo que fue corroborado tras seis fiscalizaciones en distintas fechas.

La Corte Suprema ordenó este viernes continuar con un juicio presentado por el Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) de la Región de Coquimbo. ¿La razón? Una persona recibió un subsidio habitacional, pero nunca vivió en la casa que se le asignó.

El beneficiario intentó detener la demanda argumentando que había un error legal en el proceso. Sin embargo, su recurso de casación fue rechazado por la Primera Sala del máximo tribunal, que concluyó que no se cometieron errores en la sentencia anterior.

Durante el proceso judicial, el Serviu demostró que se realizaron seis visitas de fiscalización a la vivienda en distintos días. En todas esas ocasiones, el inmueble estaba vacío y no había señales de que alguien viviera ahí.

El argumento de la defensa se basaba en una supuesta falla en el título legal del caso, pero según la Corte, no se presentaron pruebas claras que demostraran ese error.

Además, el recurso no fue bien planteado, ya que, según estableció el tribunal, no se indicaron normas legales específicas que hayan sido violadas en la sentencia anterior, lo cual es un requisito fundamental para este tipo de recursos.

La Corte Suprema recalcó que un recurso de casación solo puede prosperar si se demuestra que se infringió una norma clave que haya afectado el resultado del juicio, lo que en este caso no ocurrió.

Con este fallo, el juicio para exigir la devolución del subsidio habitacional continuará, ya que se considera que la vivienda entregada no fue utilizada conforme a lo establecido por el programa de ayuda estatal.