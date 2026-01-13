Suprema confirma fallo por competencia desleal de Entel

En línea con ello, la sentencia ordena remitir todos los antecedentes a la Fiscalía Nacional Económica, lo que podría derivar en eventuales sanciones ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.

La Corte Suprema dictó sentencia definitiva en el caso de competencia desleal interpuesto por WOM en contra de Entel.

En su fallo, el máximo tribunal del país estableció de manera categórica la responsabilidad de Entel por actos de competencia desleal, al validar que durante una campaña comercial se entregó información inexacta a consumidores, afectando la toma de decisiones en un mercado que debe regirse por estándares de transparencia, corrección y lealtad competitiva.

“WOM valora el resultado del proceso como una victoria legal de fondo, que refuerza su posición en litigios y consolida un estándar jurídico robusto para la persecución de prácticas desleales en el sector. En ese sentido, el fallo representa un paso decisivo en la defensa de una competencia justa, transparente y basada en información veraz, principios que WOM ha promovido de manera consistente en el mercado chileno de telecomunicaciones”, indicó la empresa ganadora.