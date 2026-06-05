Superintendencia de Educación actualiza criterios sobre seguridad escolar: Se permitirá uso de detectores de metales en colegios

La Superintendencia de Educación (Supereduc) emitió el dictamen N° 78, actualizando los criterios sobre el uso de medidas de seguridad en colegios y permitiendo la instalación de detectores de metales para encontrar armas u otros elementos peligrosos.

En el documento se establecen condiciones para la puesta en marcha de medidas que resguarden a las comunidades educativas y se determina que “los establecimientos educacionales podrán incorporar tecnologías de seguridad, como pórticos, detectores de metales u otros dispositivos similares”.

De todos modos, la institución recalcó que la implementación de estos mecanismos requiere condiciones como:

Acuerdo de la comunidad educativa

Elaboración de un protocolo interno

Informes y aprobaciones de autoridades correspondientes.

“Este dictamen entrega mayor claridad para que las escuelas adopten medidas de seguridad adecuadas, resguardando no solo los derechos de estudiantes, sino también los de docentes y de toda la comunidad educativa. Nuestro rol será, principalmente, acompañar y orientar en la correcta aplicación de estas medidas“, afirmó la superintendenta (s) de Educación, Pamela Adriazola.

Por otro lado, la Supereduc indicó que la revisión de mochilas u otros elementos personales de los estudiantes necesita una habilitación legal expresa, la cual “se encuentra a la espera de su promulgación por parte del Presidente de la República y posterior publicación en el Diario Oficial”.

La institución destacó que “el fortalecimiento de la seguridad escolar no depende únicamente de herramientas tecnológicas. La Ley N°21.809 promueve el desarrollo de estrategias preventivas y formativas, como los planes de gestión de la convivencia educativa, orientados a fomentar el respeto, el buen trato y la resolución pacífica de conflictos”.