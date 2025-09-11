Supercopa: Restaurante Las Pipas de Einstein interpone recurso contra la ANFP y delegación de la RM por prohibición de venta de alcohol

El recurso solicita, además, una Orden de No Innovar con el fin de suspender de inmediato las restricciones, garantizando el libre acceso de clientes y proveedores, junto con el derecho del local a comercializar bebidas alcohólicas durante la jornada.

El tradicional restaurante Las Pipas de Einstein, en la comuna de Independencia, interpuso un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago en contra de la ANFP, la Delegación Presidencial Metropolitana y Carabineros, a raíz de las medidas adoptadas en torno al partido de la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile, programado para este domingo 14 de septiembre en el Estadio Santa Laura.

Según el escrito al que pudo acceder CNN Chile, las autoridades dispusieron cierres de calles, restricciones de acceso, prohibición de venta de alcohol en locales con patente vigente y fuerte despliegue policial en el perímetro, lo que —afirman— afecta gravemente el funcionamiento del restaurante en uno de sus fines de semana más relevantes, previo a Fiestas Patrias.

Los abogados patrocinantes aseguran que estas medidas constituyen actos “ilegales y arbitrarios”, al impedir el normal desarrollo de una actividad económica lícita, restringir la libertad de circulación de clientes y generar un trato desigual frente al comercio ambulante que, según denuncian, opera en el sector sin mayor fiscalización.

El recurso solicita, además, una Orden de No Innovar para suspender de manera inmediata las restricciones y garantizar el libre acceso de clientes y proveedores, así como el derecho a vender bebidas alcohólicas en el local.

La acción constitucional enfatiza que las pérdidas proyectadas superan los 8 millones de pesos en un solo día, además de un daño reputacional y patrimonial “irreparable” para el local, que ya tenía reservas completas y abonos anticipados para esa jornada.