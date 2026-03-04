País policial

Sujetos con overoles azules efectúan millonario robo en popular tienda deportiva del Mall Plaza Egaña

Por CNN Chile

04.03.2026 / 14:35

{alt}

Los desconocidos ingresaron la noche del martes al local de La Reina tras perforar una pared de vulcanita. Fueron sorprendidos por seguridad y huyeron en un vehículo con rumbo desconocido.

Un grupo de cinco personas vestidas con overoles azules protagonizó un millonario robo la noche del pasado martes en el Mall Plaza Egaña.

Los sujetos realizaron un forado en una pared de vulcanita para acceder a la tienda Columbia, ubicada en la comuna de La Reina, y sustrajeron un número indeterminado de prendas de vestir.

El hecho ocurrió alrededor de las 23:00 horas. Personal de seguridad del centro comercial sorprendió a los individuos, quienes huyeron rápidamente en un vehículo con dirección desconocida. Los funcionarios denunciaron el incidente a Carabineros, que concurrió al lugar para realizar las diligencias correspondientes.

Robo con forado y millonario avalúo

Según reportó Bío Bío Chile, el avalúo preliminar de la mercadería robada asciende a $70 millones. Las autoridades analizan las cámaras de seguridad del mall para identificar a los responsables y dar con su paradero. Hasta el cierre, no hay detenidos por el hecho.

DESTACAMOS

Servicios Cambio de hora en Chile ya tiene fecha oficial: ¿Se adelantan o atrasan los relojes?

LO ÚLTIMO

Negocios Vicepresidente del Banco Central: "El mercado reaccionó de forma exagerada al último Imacec"
La Casa Blanca dice que Estados Unidos tendrá pronto “dominio total” sobre el espacio aéreo iraní
Apple lanza el MacBook Neo, su portátil más asequible con chip de iPhone y precio desde 599 dólares
Récord de exportación chilena de más de US$107 mil millones: ¿Cuáles son los productos que están conquistando el mundo?
Abrupto quiebre entre Boric y Kast por proyecto de cable submarino | CNN Prime
Squella sobre la postulación de Bachelet a la Secretaría General de la ONU: "La trama del cable submarino terminó definitivamente con la candidatura"