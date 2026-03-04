Sujetos con overoles azules efectúan millonario robo en popular tienda deportiva del Mall Plaza Egaña

Los desconocidos ingresaron la noche del martes al local de La Reina tras perforar una pared de vulcanita. Fueron sorprendidos por seguridad y huyeron en un vehículo con rumbo desconocido.

Un grupo de cinco personas vestidas con overoles azules protagonizó un millonario robo la noche del pasado martes en el Mall Plaza Egaña.

Los sujetos realizaron un forado en una pared de vulcanita para acceder a la tienda Columbia, ubicada en la comuna de La Reina, y sustrajeron un número indeterminado de prendas de vestir.

El hecho ocurrió alrededor de las 23:00 horas. Personal de seguridad del centro comercial sorprendió a los individuos, quienes huyeron rápidamente en un vehículo con dirección desconocida. Los funcionarios denunciaron el incidente a Carabineros, que concurrió al lugar para realizar las diligencias correspondientes.

Robo con forado y millonario avalúo

Según reportó Bío Bío Chile, el avalúo preliminar de la mercadería robada asciende a $70 millones. Las autoridades analizan las cámaras de seguridad del mall para identificar a los responsables y dar con su paradero. Hasta el cierre, no hay detenidos por el hecho.