Sujeto retirado del Metro por incivilidades reaparece disfrazado de “Chapulín Colorado”

El viernes 24 de octubre, Metro de Santiago informó que un sujeto caracterizado como El Chavo del 8 fue retirado “una vez más por incivilidades”. Tras este hecho, volvió a aparecer disfrazado de El Chapulín Colorado. Según los usuarios, pide dinero de manera insistente a los pasajeros.

Una serie de reclamos ha generado la presencia de un sujeto caracterizado como el personaje “El Chavo del 8” en Metro de Santiago.

El pasado viernes 24 de octubre, Metro de Santiago publicó a través de su cuenta de X: “El Chavo del 8 ha sido retirado una vez más por incivilidades”.

“El Chavo del 8” ha sido retirado una vez más por incivilidades. En Metro seguimos reforzando nuestro compromiso con la seguridad y el buen comportamiento al interior de la red. Invitamos a las personas a denunciar cualquier acto que afecte la convivencia llamando al 1411… pic.twitter.com/VcWpiHQsMs — Metro de Santiago – #50Años (@metrodesantiago) October 24, 2025

Durante este lunes, el sujeto volvió a aparecer en los vagones del Metro de Santiago, esta vez disfrazado del “Chapulín Colorado”, y los usuarios reportaron su presencia a través de redes sociales.

ex chavo del 8 ahora es el chapulín colorado en línea 2. Carro 1645 pic.twitter.com/HdpjML2L1A — Elías Barriga (@SaileAgirrab) October 27, 2025

En caso de querer realizar una denuncia por cualquier acto que afecte la convivencia durante un trayecto en el Metro de Santiago, se debe llamar al 1411 (denuncias de seguridad) o al 1488 (denuncias de acoso).