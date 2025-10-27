Sujeto retirado del Metro por incivilidades reaparece disfrazado de “Chapulín Colorado”
Por CNN Chile
27.10.2025 / 18:21
El viernes 24 de octubre, Metro de Santiago informó que un sujeto caracterizado como El Chavo del 8 fue retirado “una vez más por incivilidades”. Tras este hecho, volvió a aparecer disfrazado de El Chapulín Colorado. Según los usuarios, pide dinero de manera insistente a los pasajeros.
Una serie de reclamos ha generado la presencia de un sujeto caracterizado como el personaje “El Chavo del 8” en Metro de Santiago.
El pasado viernes 24 de octubre, Metro de Santiago publicó a través de su cuenta de X: “El Chavo del 8 ha sido retirado una vez más por incivilidades”.
Durante este lunes, el sujeto volvió a aparecer en los vagones del Metro de Santiago, esta vez disfrazado del “Chapulín Colorado”, y los usuarios reportaron su presencia a través de redes sociales.
En caso de querer realizar una denuncia por cualquier acto que afecte la convivencia durante un trayecto en el Metro de Santiago, se debe llamar al 1411 (denuncias de seguridad) o al 1488 (denuncias de acoso).