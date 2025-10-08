Sueldos en el Congreso: Informe del equipo de Ossandón revela que 181 funcionarios ganan más que el Presidente

El hallazgo ocurre en el marco de una propuesta que Ossandón presentó al Presidente Gabriel Boric, con la que busca limitar los altos sueldos del Poder Legislativo para futuras contrataciones, e instalar una nueva planta de funcionarios con criterios de austeridad salarial.

Un reciente informe elaborado por el equipo del presidente del Senado, Manuel José Ossandón, desató controversia esta semana al revelar que 181 funcionarios del Congreso Nacional —repartidos entre el Senado, la Cámara de Diputados y la Biblioteca del Congreso— perciben remuneraciones superiores al Presidente de la República.

El hallazgo ocurre en el marco de una propuesta que Ossandón presentó al Presidente Gabriel Boric, con la que busca limitar los altos sueldos del Poder Legislativo para futuras contrataciones, e instalar una nueva planta de funcionarios con criterios de austeridad salarial.

Radiografía de los altos sueldos

De acuerdo con los antecedentes reunidos por el Senado, el sueldo bruto mensual del presidente Boric es de $7.033.974, lo que equivale a cerca de $5,75 millones líquidos.

Sin embargo, al menos 181 funcionarios del Congreso superan esa cifra, y dentro de ese grupo, 47 duplican e incluso triplican ese monto, consignó La Tercera.

El desglose revela casos extremos:

2 funcionarios ganan aproximadamente $17,5 millones brutos al mes,

6 reciben sobre $15 millones,

y otros 37 superan los $14 millones.

En contraste, el sueldo más bajo registrado en el Congreso es de $911.313 brutos, equivalente a unos $764.000 líquidos.

En total, el promedio de remuneración mensual bruta entre los 1.016 funcionarios de las tres instituciones alcanza los $5,8 millones, con un promedio líquido de $4,24 millones.

Propuesta: Una planta de extinción

Ossandón explicó que su iniciativa no busca afectar los sueldos actuales, protegidos por derechos adquiridos, sino crear un sistema paralelo de contratación con topes salariales claros: ningún nuevo funcionario podría ganar más que el Presidente.

Para ello, propone declarar como “planta de extinción” los cargos actuales con altos sueldos, de forma que no se vuelvan a llenar cuando queden vacantes. Los nuevos cargos se regirían por un marco de austeridad, en línea con la transparencia que —según el senador— exige la ciudadanía.

“Esto no es contra los funcionarios. No quiero bajarle el sueldo a nadie, pero hay un desbalance evidente. Aquí el chancho está mal pelado: algunos ganan muchísimo y otros muy poco”, dijo Ossandón.

Rechazo desde los funcionarios

La propuesta fue recibida con fuerte resistencia por parte de tres asociaciones de trabajadores del Congreso, que emitieron una declaración pública rechazando la idea.

Tres asociaciones de funcionarios del Senado emitieron una declaración sosteniendo que “el borrador del proyecto de ley presentado por la Presidencia del Senado realiza comparaciones erradas sobre funciones públicas diferentes -la función política y la profesional del Estado. La publicidad efectuada por la Presidencia sobre el borrador que se nos hiciera llegar no se sujeta al mecanismo de trabajo acordado, ha ocasionado un debilitamiento de las confianzas necesarias que deben existir en las relaciones bilaterales entre las asociaciones y la autoridad política de la corporación”.

El rol de La Moneda

Como la propuesta implica un ajuste estructural en organismos públicos y un eventual gasto fiscal, requiere obligatoriamente del respaldo del Poder Ejecutivo para ser presentada como proyecto de ley.

Por eso, la viabilidad del plan ahora está en manos del presidente Boric y su equipo.