Subtel informa: Chile tiene el internet fijo más barato de Latinoamérica

La institución también destacó que Chile "alcanzó la cifra de 10 millones de accesos móviles en tecnología 5G".

Chile tiene el internet fijo más barato de Latinoamérica, de acuerdo a la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel).

La institución dio a conocer nuevas estadísticas de conectividad digital en el país, correspondientes a enero de 2026, en comparación con el mismo mes de 2025.

En el informe se destacó que el hito más relevante es que Chile “alcanzó la cifra de 10 millones de accesos móviles en tecnología 5G, incluso superando esta cifra, con 10.161.957 conexiones”.

Esta tecnología ha tenido un incremento de 62,3% en los últimos 12 meses, debido a “un mayor dinamismo del mercado por la entrada de un nuevo operador en la tecnología, Claro-VTR, con un alza constante de las compañías que ya operaban en esta tecnología y por una demanda de mayor calidad por parte de los usuarios respecto a planes móviles y smartphones de alta gama”.

De acuerdo a las cifras entregadas por la Subtel, la participación de mercado por tráfico de datos móviles, impulsado por el 5G, está compuesta por:

Entel: 39,1%

Wom: 26,2%

Claro-VTR: 18,7%

Movistar: 15,7%

En tanto, la participación de mercado por abonados móviles está conformada por:

Entel: 34,31%

Movistar: 23,09%

Claro: 21%

Wom: 20,62%

Fibra óptica en Chile

La Subsecretaría también reportó que se ha observado un “acelerado crecimiento” de la adopción de la fibra óptica en Chile, con un incremento de 18,9% en el último año.

Esta cifra representa el 84,1% del total de conexiones fijas totales, “lo que muestra la preferencia de los usuarios por redes de alta velocidad”.

“Esta amplia capilaridad de la fibra óptica, presente en todas las regiones del país, consolida a Chile como el 11.° país con mayor penetración de fibra por sobre las demás tecnologías fijas, según la OCDE”, indicó la Subtel.

En el documento se observa la preferencia de los usuarios nacionales por redes de alta velocidad y mayor capacidad, lo que también se refleja en las velocidades contratadas en sus planes.

En concreto, “del total de conexiones fijas, a la fecha el 66,4% de los hogares con internet fijo (7 de cada 10) corresponde a conexiones de entre 500 Mbps y hasta 1.000 Mbps, velocidades que permiten el desarrollo de soluciones de telemedicina, teletrabajo, gaming y entretención en el hogar, sin interrupciones (latencia) y con alta calidad”.

Adicionalmente, y de acuerdo a un estudio de JP Morgan, “Chile destaca como el país de América Latina con el internet fijo más económico, de US$ 3, 12 por 100 Mbps, lo que refleja la combinación de alta velocidad, competencia y accesibilidad para los usuarios”.