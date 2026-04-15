Universidad de Chile celebrará el Día del Libro entregando más de 3 mil ejemplares de Gabriela Mistral: ¿Dónde será la actividad?

El evento busca conmemorar el Día del Libro "más allá de los estantes de las bibliotecas", llevando la lectura a quienes transiten por el centro de Santiago el día de la actividad.

En el marco del Día del Libro, que se celebrará el próximo 23 de abril, la Universidad de Chile anunció que entregará más de 3 mil ejemplares de la poeta ganadora del Nobel de Literatura, Gabriela Mistral.

En una nueva edición de “Libros Libres”, la casa de estudios liberará 3 mil ediciones de la antología titulada “La palabra maldita y otros escritos urgentes”, que fue editada por la U. de Chile.

“La palabra maldita y otros escritos urgentes” es una “selección de diez textos en prosa que permiten redescubrir a Mistral como una intelectual pública”, destacó la casa de estudios. Los escritos fueron publicados entre 1906 y 1955 y “abordan temas como la educación de las mujeres, la justicia social, la democracia y la defensa de la paz”.

Día del Libro: Universidad de Chile celebra con “Libros Libres”

Esta iniciativa surgió de una propuesta de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones para celebrar el Día del Libro más allá de los estantes de las bibliotecas.

Desde la Casa de Bello señalaron que “en versiones anteriores, esta actividad ha logrado reunir a un público diverso frente a la Casa Central, consolidándose como una instancia donde estudiantes, trabajadores y quienes transitan por el centro de Santiago se encuentran de manera espontánea en torno a la lectura”.

La vicerrectora de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, Pilar Barba, comentó que “como universidad pública, creemos que ampliar el acceso al conocimiento y fomentar el pensamiento crítico es fundamental para la democracia. Por eso, con esta iniciativa buscamos algo muy concreto: que la lectura llegue a los hogares y a la vida cotidiana de las personas, como una forma real de ejercer el derecho a la cultura”.

El evento será en el frontis de la Casa Central el jueves 23 de abril entre las 10:00 y las 13:00 horas, o hasta agotar stock.

La entrega será de forma gratuita y por orden de llegada.