“No iba a ningún lado”: Barbie Ferreira cuenta la verdadera razón de su salida de Euphoria

La actriz, quien interpretó el rol de Kat Hernandez en la primera y segunda temporada de la serie de HBO Max, sostuvo que no le hacía sentido seguir en el elenco si se sentía como “un personaje de fondo”.

Barbie Ferreira hizo nuevos comentarios respecto a su salida del elenco de Euphoria.

La actriz estadounidense, quien alcanzó fama mundial en 2019 gracias a su papel como Kat Hernandez en la primera y segunda temporada de la serie de HBO Max, explicó que, a su parecer, la narrativa ya no se adaptaba a su personaje.

“No fue dramático”, aclaró durante una aparición en el podcast Not Skinny But Not Fat el pasado 14 de abril.

La actriz de 29 años señaló que el principal problema fue creativo, pues sintió que no lograban “aterrizar” una dirección clara para Kat.

Asimismo, contó que intentaron “convertir a Kat en un personaje completamente desarrollado”.

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Sin embargo, pese a los esfuerzos, “no estaba yendo a ningún lado”, y ante ese escenario, llegó a la conclusión que prefería dejar el reparto.

Ferreira subrayó que su decisión fue firme, pese a que Euphoria no tardó en convertirse en uno de los títulos más comentados de la plataforma de streaming.

“No necesito estar en el programa de televisión más grande del mundo si no estoy actuando, si no estoy ejercitando mis músculos de actuación”, comentó. “Creo en mí misma como actriz”.

Y en esa línea, añadió que prefería ser parte de una película independiente que le permitiese ser desafiada creativamente, antes que sentirse como “un personaje de fondo”.

También se refirió a los rumores de conflicto con el creador del show, Sam Levinson.

“Me vi envuelta en un drama en el que nunca pedí participar” afirmó, para luego reiterar que su salida fue una “decisión de mutuo acuerdo”.