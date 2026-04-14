“Young Sherlock” tendrá temporada 2: Prime Video confirma la renovación de la serie

La plataforma de streaming aseguró que la primera temporada se ubicó entre las más vistas de su catálogo original. Previo al estreno, Hero Fiennes Tiffin había dicho a CNN Chile que interpretar a Sherlock Holmes y trabajar con Guy Ritchie era uno de sus grandes sueños de carrera.

Prime Video confirmó que su serie Young Sherlock (El Joven Sherlock, en español) tendrá una segunda temporada.

El anuncio fue realizado este martes por la propia plataforma de streaming, que informó, además, que Guy Ritchie volverá como director del primer episodio de la nueva entrega y seguirá ligado al proyecto como productor ejecutivo.

La serie, protagonizada por Hero Fiennes Tiffin como un joven Sherlock Holmes, tiene actualmente sus ocho episodios de la primera temporada disponibles en Prime Video.

Según los datos entregados por Amazon MGM Studios, la primera temporada alcanzó 45 millones de espectadores en sus primeros 28 días.

Asimismo, entró al grupo de las 10 temporadas originales de Prime Video más vistas de la historia y logró convertirse en número uno en más de 95 países .

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¿De qué trata Young Sherlock?

La primera entrega de Young Sherlock presenta a un Sherlock Holmes adolescente, todavía impulsivo y lejos de la versión clásica del detective, envuelto en lo que se plantea como su primer gran caso.

A su vez, la historia lo cruza con James Moriarty y lo arrastra a una conspiración internacional que altera su vida.

Junto a Hero Fiennes Tiffin, el elenco inicial incluyó a Dónal Finn, Zine Tseng, Joseph Fiennes, Natascha McElhone, Max Irons y Colin Firth.

Por ahora, Prime Video no ha anunciado una fecha de estreno para la segunda temporada ni ha detallado su trama.

El anuncio de la nueva temporada se conoce poco más de un mes después del estreno de la primera parte, el pasado 4 de marzo.

En una entrevista previa al lanzamiento con CNN Chile, el propio Hero Fiennes Tiffin habló de su fascinación hacia interpretar a un personaje tan instalado en la cultura popular británica.

“Es de esas cosas que uno tendría en una lista de cosas que hacer antes de morir. Si, cuando recién empezaba a actuar, me hubiesen pedido escribir una lista de personajes que quería interpretar y de directores con los que quería trabajar, probablemente los dos primeros hubiesen sido Sherlock Holmes y Guy Ritchie”, expresó. “Es como si el niño que llevo dentro estuviera alucinando… Es surrealista”.

El actor de 28 años también contó que su vínculo con el universo de Holmes venía desde antes del proyecto, pues su padre le había contado historias del detective desde temprana edad.