“Young Sherlock” tendrá temporada 2: Prime Video confirma la renovación de la serie
Por Camila Morandé
14.04.2026 / 14:59
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La plataforma de streaming aseguró que la primera temporada se ubicó entre las más vistas de su catálogo original. Previo al estreno, Hero Fiennes Tiffin había dicho a CNN Chile que interpretar a Sherlock Holmes y trabajar con Guy Ritchie era uno de sus grandes sueños de carrera.
“Es de esas cosas que uno tendría en una lista de cosas que hacer antes de morir. Si, cuando recién empezaba a actuar, me hubiesen pedido escribir una lista de personajes que quería interpretar y de directores con los que quería trabajar, probablemente los dos primeros hubiesen sido Sherlock Holmes y Guy Ritchie”, expresó. “Es como si el niño que llevo dentro estuviera alucinando… Es surrealista”.
El actor de 28 años también contó que su vínculo con el universo de Holmes venía desde antes del proyecto, pues su padre le había contado historias del detective desde temprana edad.
El programa, que ya ha impulsado a jóvenes talentos chilenos y latinoamericanos, busca profesionales y expertos dispuestos a guiar la próxima generación de proyectos con impacto positivo en el planeta. Las postulaciones finalizan el 31 de mayo de 2026.