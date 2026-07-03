Subsecretario de Obras Públicas visita Colchane y asegura que se ha registrado disminución de los ingresos irregulares

El subsecretario de Obra Publicas, Nicolás Balmaceda, recorrió la frontera de Chile con Bolivia, en la región de Tarapacá, para inspeccionar el avance de la zanja fronteriza, medida impulsada por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast como parte del “Plan Escudo Fronterizo” para prevenir delitos asociados a estas zonas como el robo de vehículos y el narcotráfico.

De acuerdo con la información entregada por el Ministerio de Obras Publicas (MOP), la autoridad supervisó el término de la primera etapa del desarrollo de la zanja en Colchane y recorrió distintos puntos del límite internacional para evaluar nuevas medidas que podrían incorporarse en una segunda fase del proyecto.

“Vinimos a constatar en terreno los trabajos que nos ha mandatado el Presidente de la República en una zona de alta complejidad migratoria y que durante años sufrió las consecuencias de la migración ilegal. Hoy podemos verificar que las medidas implementadas están dando resultados concretos”, señaló el subsecretario.

De acuerdo con la información entregada por la PDI, los ingresos irregulares por el sector registraron una fuerte disminución: pasaron de 286 registros en marzo a solo 24 durante junio, lo que equivale a una disminución del 90%. “Esta información fue ratificada el Ejército y también por Carabineros. Hemos podido comprobar que la implementación de la zanja en Colchane ha significado una disminución significativa del flujo migratorio irregular, lo que demuestra la efectividad de esta medida”, agregó la autoridad.

Construcción de nueva comisaria en la zona

Además de la construcción de la zanja fronteriza, también está en desarrollo del proyecto de construcción de la nueva Comisaría de Carabineros, obras que serán desarrolladas por la Dirección de Arquitectura con el objetivo de resguardar la seguridad en esta zona fronteriza en Colchane, y contemplan una inversión alrededor de los 7.500 millones de pesos. Se espera que este proyecto inicie el primer semestre del próximo año.