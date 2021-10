La comisión que revisa la acusación constitucional en contra del presidente Sebastián Piñera vivió una nueva jornada de exposiciones. Tal como en días anteriores, no exenta de dificultades, estuvo la jornada para el avance de la indagatoria en torno a la acusación constitucional.

Esto, a propósito de la falta de participación en la lista de invitados que se tenía contemplada para que pudiesen aportar más antecedentes respecto de lo que fue la compraventa de minera Dominga y también las resoluciones que se debían adoptar para resguardar la zona de La Higuera, donde se emplazaría originalmente este proyecto en la Región de Coquimbo.

Durante la mañana, de los seis invitados que estaban contemplados para la jornada, tan solo uno de ellos pudo exponer. Se trata del subsecretario de Economía, Julio Pertuzé, quien entregó mayores antecedentes en torno a las determinaciones que se debían adoptar en su rol de integrante de la entidad que resuelve sobre las medidas medioambientales, tanto en la Región de Coquimbo como a lo largo del país.

“Sobre gestiones específicas que se hayan hecho por parte de la oficina GPS con respecto al proyecto Dominga, la verdad es que cero, nada. Con respecto al trato especial que puede haber recibido el mandante de Dominga en la oficina de GPS: cero gestión, nada“, aseguró el subsecretario.

“Con respecto a alguna atribución que pueda haber tenido el presidente con respecto al proyecto Dominga, quiero ser enfático: no solamente no se ha hecho nada, sino que el presidente tampoco ha interferido en ningún otro proyecto de inversión que esté monitoreando la oficina GPS”, añadió Pertuzé.

También habló respecto de lo que significaba la participación en su momento de la directora del Servicio de Evaluación ambiental de Coquimbo, quien tuvo problemas técnicos, postergándose su participación para la tarde. En tanto, lo más curioso fue lo que ocurrió con el seremi (s) de Medioambiente de la región, Juan Fernández, quien no expuso más de cuatro minutos debido a que terminó reconociendo que él no tenía ningún antecedente respecto al proyecto minero Dominga.

Sin embargo, lo más concreto se dio durante la intervención del subsecretario de Economía, cuando desligó de toda responsabilidad al presidente de la República de cualquier toma de decisión, tanto respecto a lo que significaba avanzar en el resguardo de la zona de La Higuera, como también que haya participado en las determinaciones medioambientales que se hayan tomado respecto al proyecto Dominga.

Respecto a la fallida participación de Fernández, la comisión hizo un llamado a los organizadores a ser más exhaustivos al momento de elegir a los expositores con el propósito de ampliar la información para la investigación del caso, especialmente también, para buscar formas de garantizar la participación de quienes hasta ahora se han excusado. Algunos de ellos ya han comprometido entregar antecedentes a través de textos y por correo electrónico, pero la gran mayoría simplemente ha desistido de participar y entregar mayores informaciones.

La diputada Virginia Troncoso (Ind.), miembro de la comisión, señaló al respecto que “no quisiera pensar que no se le está dando importancia a esto, lo que pasa es que hay un programa de invitados que hay que cumplir y fuera de eso se van agregando otras personas y eso está bien, pero si vamos a ir interfiriendo en todo lo que ya está entregado en la acusación, no sé si finalmente se va a poder cumplir con el listado”.

Lo que ocurrió durante la tarde fue más alentador, con la participación pendiente de la directora del Servicio de Evaluación ambiental de la región de Coquimbo, quien entregó los antecedentes sobre cómo se fue avanzando en el proceso del proyecto minero Dominga. En la instancia destacó que, a partir de determinaciones adoptadas en su momento por la justicia, se retrotrajeron algunos de los avances que en torno a las medidas de protección de la zona, antecedente que apoyó el testimonio de Pertuzé desligando al presidente de cualquier responsabilidad.