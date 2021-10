Esta semana, la comisión revisora de la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera comenzó a revisar los antecedentes del caso de compraventa del proyecto minero Dominga. En sus primeras sesiones, los parlamentarios han escuchado a diversas autoridades y ex autoridades relativas al caso.

Sin embargo, algunos se han negado a participar de las sesiones, incluido el ex fiscal nacional Manuel Guerra. “Es lamentable que haya personas que no se dispongan a participar de una instancia tan relevante”, sostuvo el diputado independiente y miembro de la comisión revisora, Pepe Auth.

Lee también: Van Rysselberghe calificó como “golpe de Estado” acusación constitucional al presidente Piñera

Auth afirmó que la acusación constitucional es el “último acto de fiscalización que tiene el poder legislativo sobre el ejecutivo y todos deberían disponerse a participar”. “No entiendo por qué el ex fiscal Guerra da una extensa entrevista en los periódicos, pero no puede venir a conversar a la comisión”.

En conversación con CNN Chile, el diputado manifestó que el trabajo propiamente tal de la comisión revisora comienza una vez que el presidente Piñera y su defensa entreguen la respuesta de la acusación. “Desde el minuto en que responde, nosotros tenemos seis días para evacuar nuestro informe a la sala”.

Respecto a las primeras conclusiones, el diputado señaló que quedó en evidencia “la imprudencia y estupidez de los parientes del presidente al firmar un contrato que contenía una condición respecto a la cual el mandatario podía haber hecho algo (…) lo cual lo puso en un conflicto de interés”.

“También me llamó mucho la atención que no hayan respondido el formulario que obliga a todas las personas a consignar cuando están vinculadas a otras políticamente expuestas. En este caso, los hijos tienen un padre altamente expuesto desde el punto de vista político y debieron haber consignado eso”.

Lee también: Diputado Soto pidió citar a la familia Piñera Morel a declarar ante la comisión de la acusación constitucional

Diversas personas han señalado que la familia del presidente debe acudir a alguna de las sesiones de la comisión revisora. “Sería conveniente para que expliquen el contexto que llevó al presidente a aceptar un contrato de esa naturaleza”, manifestó el diputado independiente.

“Deberían explicar qué estaban pensando cuando ocurrió y esclarecer por qué no pusieron el nombre de Sebastián Piñera cuando les fue consultado si tenían alguien relacionado que estuviera políticamente expuesto. Además, deberían señalar las motivaciones de trasladar un contrato entre chilenos (…) a las Islas Vírgenes Británicas”.