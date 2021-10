Luego de que la comisión revisora de la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera empezará a funcionar este martes, se comienzan a preparar las personas que podrían ir a declarar a esta instancia.

Y esta jornada, el diputado del Partido Socialista, Leonardo Soto, solicitó que se invitara a los miembros de la familia del mandatario.

“Me parece prudente y necesario, que se invite a declarar a esta comisión a quienes participaron de ese contrato, me refiero a los hijos del presidente Sebastián Piñera“, sostuvo.

Esto, debido a que serían los miembros de la familia los principales beneficiarios de la venta del proyecto de la Minera Dominga. “Ellos son los que pactaron la cláusula tercera: recibir un premio a cambio que no se proteja ambientalmente una zona donde se emplazaría el proyecto minero“, aseguró.

“Por eso me parece urgente y necesario, que se los cite a los señores Cristóbal y Sebastián Piñera Morel. Si le parece podríamos agregar a la señora o señorita Magdalena Piñera Morel“, enfatizó.

El parlamentario también extendió la invitación a la esposa del presidente Sebastián Piñera, la primera dama Cecilia Morel. “La fiscalía señaló que en la investigación del caso Exalmar y también del caso Dominga, habría declarado ante el fiscal Guerra, la señora Cecilia Morel como parte de esta operación económica financiera. Me parece prudente que extendamos la invitación a toda la familia Piñera Morel“, concluyó.

Ante tal solicitud, la presidenta de la comisión, Maya Fernández, incorporó los nombres en la lista de invitados, pero sin establecer una fecha para la presencia de las personas mencionadas.

Cabe señalara que por ser una comisión revisora de un libelo acusatorio y no una comisión investigadora, quienes sean invitados a esta instancia no están obligados a concurrir. Ya se excusaron de ello el ex fiscal Manuel Guerra y el fiscal nacional Jorge Abbot.