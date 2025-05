Subsecretaría de Pesca admite dato desactualizado en Comisión Mixta durante revisión del proyecto de Fraccionamiento

El subsecretario subrogante de Pesca, Javier Rivera, reconoció ante la Comisión de Pesca de la Cámara que las cifras de desembarque relativas a la captura de merluza común presentadas en la Comisión Mixta estaban desactualizadas.

Este lunes, el subsecretario subrogante de Pesca, Javier Rivera, reconoció ante la Comisión de Pesca de la Cámara que una de las cifras presentadas en la Comisión Mixta, en el marco del proyecto de ley de fraccionamiento pesquero, estaba desactualizada.

La controversia se generó luego de que el gerente general de la empresa, Marcel Moenne, señalara tras la votación en la Comisión Mixta: “Lamentamos profundamente que la argumentación central del subsecretario de Pesca, Julio Salas, para el caso de la merluza común, se haya sustentado en datos falsos y poco rigurosos, generando confusión en el debate parlamentario.”

“El subsecretario, durante la sesión, mostró cifras de desembarque que indicaban que la industria logró capturar en 2024 solo el 61% de las cuotas, cuando el dato real es de un 93%. Con esta información errónea, argumentó que una baja en el fraccionamiento industrial no generaría falta de cuota para la operación de la compañía ni afectaría el empleo. Lo que no es efectivo, ya que históricamente hemos capturado el 99% de nuestras cuotas”, precisó.

El ministro de Economía, Nicolás Grau, reconoció posteriormente el error y aclaró que el subsecretario Salas no dejará su cargo.

“Hemos estado conversando con distintos parlamentarios. Creemos que lo más razonable, dados los eventos ocurridos, es que se repita esa votación. Eso, en última instancia, es una prerrogativa de los parlamentarios, y son ellos quienes deben decidir. Lo importante es que tenemos una ley de fraccionamiento en la que, en 21 de las 22 pesquerías —jurel, sardina, reineta, congrio, entre otras— existe un acuerdo prácticamente unánime. Lo relevante ahora es cómo cuidamos ese consenso y garantizamos que esta sea una ley discutida con la máxima transparencia”, expuso.

En ese contexto, Salas estaba citado a una comisión para revisar en paralelo el proyecto de ley de pesca, sin embargo, no asistió. En su lugar, acudió Rivera, quien aclaró: “Efectivamente, en la Comisión Mixta del 7 de mayo se presentó un dato en una tabla que estaba desactualizado. Correspondía a septiembre de 2024, pero se dio a entender que era de diciembre de 2024. Esta información fue responsabilidad del equipo técnico del gabinete del subsecretario. No corresponde a los equipos técnicos de la Subsecretaría en su conjunto. El dato no es erróneo, sino que está desactualizado y corresponde al desembarque de merluza común.”

Respecto a los escenarios posibles, el Ejecutivo y el Congreso podrían repetir la votación exclusivamente sobre el fraccionamiento de la merluza común, pero esto solo podría ocurrir si hay unanimidad en la Comisión Mixta.

En caso de no haber acuerdo, el Gobierno podría presentar una indicación sustitutiva para volver a votar. Si ninguna de estas opciones se concreta y la ley regresa a la Cámara en su forma actual, podría ser rechazada, lo que implicaría la caída de toda la ley y del fraccionamiento de otras especies. Ese es justamente el escenario que preocupa de cara a la sesión programada para este martes 13 de mayo.