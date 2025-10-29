Sube el sueldo mínimo en Chile: ¿Cuánto y cuándo se producirá el alza?

Para el próximo año se espera un nuevo reajuste en el monto del salario mínimo en Chile, ¿a cuánto aumentará el monto? Revísalo en la siguiente nota.

Los salarios y el costo de vida son algunas de las cosas más relevantes para los chilenos. Justamente, en lo que respecta al ingreso mínimo por un trabajo, el Ejecutivo y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) avanzaron en un acuerdo que se logró aprobar en el Congreso y que aumenta el salario mínimo mensual considerando el impacto de la inflación y el costo de la vida.

El reajuste quedó contemplado en dos etapas. La primera fue aplicada desde el 1 de mayo de 2025, donde el sueldo mínimo alcanzó los $529.000, cifra que se ha mantenido con el paso de los meses y ha posicionado al país dentro de los 3 sueldos mínimos más altos de Sudamérica, siendo superados solo por Uruguay y Costa Rica.

¿Cuándo volverá a aumentar el sueldo mínimo?

Según establece la ley aprobada, el salario mínimo aumentará de forma automática el 1 de enero de 2026, y su valor subirá a los $539.000 brutos mensuales. Política que impacta de forma directa a más de 950 mil trabajadoras y trabajadores a lo largo de todo el territorio nacional.

Este nuevo aumento en el salario mínimo se considera, al igual que la actualidad, para mayores de 18 y de hasta 65 años de edad.

Para aquellos que aún no alcanzan la mayoría de edad y pasen los 65 años, el actual salario básico es de $394.622 mensuales, monto que aumentará a $402.082 brutos mensuales a partir del primer día de 2026.

El proyecto a su vez incorpora un ajuste en los montos del Subsidio Familiar y de la Asignación Familiar y Maternal, además de contemplar medidas de apoyo para las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes).

Este hito representa un progreso importante en la evolución del ingreso mínimo. En 2022, al comienzo de la actual administración, el monto ascendía a $350.000. Para 2024 ya había aumentado a $500.000, y en el año en curso alcanza los $510.636 luego de un reajuste previo.