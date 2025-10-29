País Aumento del sueldo mínimo

Sube el sueldo mínimo en Chile: ¿Cuánto y cuándo se producirá el alza?

Por CNN Chile

29.10.2025 / 20:41

Para el próximo año se espera un nuevo reajuste en el monto del salario mínimo en Chile, ¿a cuánto aumentará el monto? Revísalo en la siguiente nota.

Los salarios y el costo de vida son algunas de las cosas más relevantes para los chilenos. Justamente, en lo que respecta al ingreso mínimo por un trabajo, el Ejecutivo y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) avanzaron en un acuerdo que se logró aprobar en el Congreso y que aumenta el salario mínimo mensual considerando el impacto de la inflación y el costo de la vida.

El reajuste quedó contemplado en dos etapas. La primera fue aplicada desde el 1 de mayo de 2025, donde el sueldo mínimo alcanzó los $529.000, cifra que se ha mantenido con el paso de los meses y ha posicionado al país dentro de los 3 sueldos mínimos más altos de Sudamérica, siendo superados solo por Uruguay y Costa Rica.

¿Cuándo volverá a aumentar el sueldo mínimo?

Según establece la ley aprobada, el salario mínimo aumentará de forma automática el 1 de enero de 2026, y su valor subirá a los $539.000 brutos mensuales. Política que impacta de forma directa a más de 950 mil trabajadoras y trabajadores a lo largo de todo el territorio nacional.

Este nuevo aumento en el salario mínimo se considera, al igual que la actualidad, para mayores de 18 y de hasta 65 años de edad.

Para aquellos que aún no alcanzan la mayoría de edad y pasen los 65 años, el actual salario básico es de $394.622 mensuales, monto que aumentará a $402.082 brutos mensuales a partir del primer día de 2026.

El proyecto a su vez incorpora un ajuste en los montos del Subsidio Familiar y de la Asignación Familiar y Maternal, además de contemplar medidas de apoyo para las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes).

Este hito representa un progreso importante en la evolución del ingreso mínimo. En 2022, al comienzo de la actual administración, el monto ascendía a $350.000. Para 2024 ya había aumentado a $500.000, y en el año en curso alcanza los $510.636 luego de un reajuste previo.

