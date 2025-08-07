Subdere lanza encuesta ciudadana para actualizar reglamento de la Ley Cholito: ¿Cómo responder?

La encuesta estará disponible hasta el próximo 28 de agosto.

La Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) lanzó una encuesta ciudadana para actualizar el reglamento de la Ley Cholito.

El pasado 2 de agosto se cumplieron siete años desde la promulgación de la Ley 21.020 sobre Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía, más conocida como “Ley Cholito”, la cual busca promover el bienestar de las mascotas y el cuidado responsable de animales de compañía.

El sondeo estará disponible desde este 7 hasta el 28 de agosto a través del sitio web Tu Opinión Los Protege y para contestar es necesario tener Clave Única.

En la consulta se abordan nueve temáticas sobre los que se espera que la ciudadanía pueda responder a partir de alternativas múltiples.

Los temas son: Importancia de la esterilización y control reproductivo de mascotas; identificación de mascotas; registro de mascotas; perros potencialmente peligrosos y adiestramiento; mascotas en el mundo rural y áreas naturales protegidas; mascotas en condominios; viajes con mascotas; protocolos de prevención del abandono; y prevención y respuesta ante emergencias y desastres.

En la instancia estuvo presente el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien comentó que la Ley Cholito “fue un avance importante para establecer un marco normativo respecto del trato que merecen las mascotas y adicionalmente fomentar la tenencia responsable y en ese contexto tiene un reglamento que debe ser actualizado conforme a las necesidades y aprendizajes que deja el paso de los años”.

Y añadió que “la participación en esta consulta será fundamental para que las decisiones que se adopten para la actualización del marco normativo sean las más idóneas y adecuadas conforme a la experiencia de estos años y el aprendizaje desde que entró en vigencia esta ley”.

Por su parte, la subsecretaria Francisca Perales remarcó en la importancia de la consulta e invitó a la ciudadanía a participar de ella.

“A ocho años de la promulgación de esta ley, estamos trabajando en su actualización, entendiendo que los desafíos de entonces no son los mismos que enfrentamos hoy en materia de tenencia responsable y bienestar animal. Las respuestas que surjan de este proceso serán un insumo valioso para adecuar la normativa, incorporando las voces de quienes viven esta realidad día a día. Por eso, es fundamental que todos sean parte de este proceso participativo”, señaló.