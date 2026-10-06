Subcomisión mixta rechaza recorte al Servel y presidenta del Consejo Directivo destaca resultado: “Es satisfactorio”

Este martes, la Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuestos rechazó el recorte propuesto por el Gobierno a los recursos destinados al Servicio Electoral de Chile (Servel).

La iniciativa fue ratificada con tres votos en contra, uno a favor y una abstención.

La presidenta de la instancia, la senadora Yasna Provoste (DC), dijo que, debido a que el Congreso no puede aumentar el gasto, debe ser una “facultad exclusiva del Ejecutivo”; por lo tanto, rechazar la partida “es la única forma que tenemos de pedirle al Gobierno que revise la rebaja y reponga los recursos solicitados cuando lo vea la Comisión Mixta de Presupuestos”.

Además, la legisladora expuso que el “propio Consejo Directivo nos ha advertido que, sin estos recursos, quedan en riesgo la certificación de los sistemas, la integridad del cómputo y la capacidad de entregar resultados oportunos en el ciclo electoral 2028-2029. Y nos ha dicho que estas tareas no pueden postergarse a 2028″.

Tras ello, Provoste expuso el reconocimiento que tiene el organismo, señalando que “la confianza en nuestras elecciones es un patrimonio que Chile ha construido durante décadas. No es un gasto que se pueda recortar sin consecuencias“.

Luego de la votación, la presidenta del Consejo Directivo del Servel, Pamela Figueroa, valoró el resultado y calificó como “satisfactorio” el rechazo de la propuesta presupuestaria.

También, manifestó que tendrán la disposición de reunirse con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y el director de Presupuestos, José Pablo Gómez, “para discutir los argumentos técnicos que el Servicio Electoral ha señalado para sustentar el presupuesto que requerimos para 2027″.