Squella responde a Petro tras críticas a Kast y afirma que va “de salida” y que “no ha tenido la mejor de las administraciones”

El timonel del Partido Republicano, Arturo Squella, se refirió a las críticas del presidente de Colombia, Gustavo Petro, tras el triunfo de José Antonio Kast. “La verdad es que no nos corresponde polemizar con presidentes de otras naciones que, por lo demás, van de salida y que no han tenido la mejor de las administraciones”, señaló.

(EFE/CNN Chile).- La administración de Gabriel Boric informó este lunes que entregó una carta de protesta al embajador de Colombia en el país suramericano por las “inaceptables” declaraciones del presidente colombiano, Gustavo Petro, sobre el triunfo José Antonio Kast en las presidenciales chilenas.

“Por instrucción del Presidente de la República, hemos entregado una nota de protesta al embajador de Colombia en Chile para manifestar nuestra molestia por los inaceptables dichos del presidente de Colombia respecto de la elección presidencial en nuestro país”, indicó el canciller chileno, Alberto Van Klaveren.

Las declaraciones de Petro, agregó el ministro, “constituyen una falta de respeto y una intromisión impropia en asuntos de política interna y no solo denostan al presidente electo, sino a la decisión soberana del pueblo de Chile y a la solidez democrática de nuestras instituciones”.

En una serie de mensajes en su cuenta de X, Petro denostó el domingo la contundente victoria de Kast, que se impuso con el 58,17 % de los sufragios, casi 17 puntos más que Jeannette Jara, que obtuvo el 41,83 %.

¿Qué dijo Gustavo Petro?

El mandatario de Colombia, Gustavo Petro, advirtió el domingo que en América “vienen los vientos de la muerte” tras resultar electo Kast en los comicios, e hizo un llamado a los países de la antigua Gran Colombia a “resistir con la espada de Bolívar en alto”.

“Por el sur y por el norte vienen los vientos de la muerte. Atenti (sic) Grancolombianos, vienen por nosotros y debemos resistir con la espada de Bolívar en alto y paso de vencedores”, afirmó Petro en una publicación en X, donde compartió un mapa de América del Sur bicolor, dividido según la ideología del Gobierno de cada país.

La Gran Colombia fue un Estado que existió entre 1819 y 1831 y del cual formaron parte lo que hoy son Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá, que en ese entonces era un departamento colombiano.

Reacciones

El timonel del Partido Republicano, Arturo Squella, respondió al respecto tras ser consultado: “Viendo de quién vienen las declaraciones, evidentemente uno tiene que tomarlas en ese contexto. La verdad es que no nos corresponde polemizar con presidentes de otras naciones que, por lo demás, van de salida y que no han tenido la mejor de las administraciones”.

“Nosotros queremos mirar el futuro, queremos tener las mejores relaciones posibles con los países de toda Sudamérica y Latinoamérica, y en particular con una nación tan importante como Colombia, más aún teniendo en vista que tendrán cambios de administración dentro de los primeros meses del próximo año”, concluyó.