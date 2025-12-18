Squella por acuerdo de reajuste salarial: “Si el Gobierno sigue el camino del amarre, estaría dinamitando nuestra relación”

El timonel del Partido Republicano, Arturo Squella, planteó sus reparos al resultado de la negociación del reajuste salarial del sector público. “Si el Gobierno sigue el camino del amarre, estaría dinamitando nuestra relación presente y futura, y no creo que le convenga eso”, señaló.

En concreto, el reajuste general total es de 3,4%, parcelado en un incremento de 2,0% a partir del 1 de diciembre de 2025 y de 1,4% desde el 1 de junio de 2026.

Entre los puntos que resolvió la negociación, uno de los que generó mayor controversia fue la incorporación de una norma que restringe los despidos en un contexto de cambio de administración.

Cabe destacar que dicha norma debe ser remitida a la Contraloría General de la República (CGR).

“Si el Gobierno sigue el camino del amarre, estaría dinamitando nuestra relación presente y futura, y no creo que le convenga eso”, expuso Squella en La Segunda.

En esa línea, complementó que, tras el resultado del balotaje, al día siguiente se realizó una reunión entre el presidente electo, José Antonio Kast, y el jefe de Estado, Gabriel Boric, instancia en la que se observó una administración preocupada de colaborar con el gobierno entrante.

No obstante, sostuvo: “Ahora, lo que vemos camuflado en el proyecto de reajuste es una señal de alerta muy delicada, sobre una posible intención de romper códigos que son fundamentales. Si esto se traduce también en acelerar nombramientos u otras definiciones que, en rigor, le corresponderían al nuevo Gobierno, se configuraría un escenario que nadie quiere”.