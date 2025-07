Soy Astrónomo y te explico qué eran las luces brillantes que se vieron en el cielo de Antofagasta

Algunos bromearon con presencia extraterrestre, otros, más cautos y preocupados, pensaron que eran asteroides que caerían en la tierra. Pero ninguna de dichas opciones es la correcta.

Sorpresa generó en los habitantes de Antofagasta el avistamiento de luces durante la tarde noche de este miércoles.

Algunos bromearon con presencia extraterrestre, otros, más cautos y preocupados, pensaron que eran asteroides que caerían en la tierra. Pero ninguna de dichas opciones es la correcta.

La respuesta de lo que ocurrió ayer en los cielos del norte de Chile la explica el director del Centro de Investigación, Tecnología, Educación y Vinculación Astronómica (CITEVA) de la Universidad de Antofagasta (UA), Dr. Eduardo Unda-Sanzana, quien entregó su análisis técnico tras revisar imágenes y datos orbitales disponibles.

Según explicó el académico de la UA, se trató del reingreso a la atmósfera del cuerpo del cohete CZ-2C, lanzado en julio de 2019. “Una primera pista fue la baja velocidad del objeto. Luego, al consultar las bases de datos internacionales y simular la trayectoria con el software Orbitron y datos orbitales de CelesTrak (identificación NORAD 44452),

obtuvimos una coincidencia precisa con los reportes realizados desde distintos sectores de la región”, detalló el astrónomo de la UA.

Este tipo de eventos, conocidos como reingresos no controlados, no son poco comunes y, en la mayoría de los casos, no representan un riesgo directo para la población. “Las órbitas de reingreso están diseñadas para que la basura espacial se

desintegre completamente al entrar en contacto con la atmósfera”, explicó el Dr. Unda-Sanzana.

En este mismo sentido, el director de CITEVA de la UA, Dr. Unda-Sanzana, advirtió que “en raras ocasiones pueden sobrevivir fragmentos que alcancen la superficie terrestre, en ese caso se debe evitar el contacto con cualquier material encontrado, ya que podría ser peligroso”.