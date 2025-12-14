País Presidenciales 2025

“Son puras oficinas”: Jara descarta vivir en La Moneda si es electa presidenta y adelanta definición de su primer gabinete

Por CNN Chile

14.12.2025 / 11:44

La candidata presidencial confirmó que ya tiene diseñada la conformación de su primer gabinete y afirmó que mantendría su residencia en Conchalí en caso de llegar a La Moneda.

La candidata presidencial Jeannette Jara entregó este domingo nuevas definiciones sobre su eventual gobierno, entre ellas el domicilio que ocuparía siendo mandataria y si tiene en mente quién confirmaría su gabinete ministerial.

Fue en entrevista con Chilevisión, desde la casa de su madre en la comuna de Conchalí, previo a dirigirse a su local de votación, que la periodista Macarena Pizarro le consultó por su planificación en caso de resultar electa.

Definición del gabinete tras la elección

Jara confirmó que ya desarrolló una propuesta para la conformación de su primer gabinete y que las conversaciones con los futuros ministros y ministras comenzarían a partir de este lunes.

Consultada por el cronograma de los días posteriores a la elección, Jara señaló que ya tiene diseñado el esquema de su primer equipo de gobierno, aunque aclaró que aún no ha iniciado las conversaciones formales con los nombres considerados.

Tengo diseñado la conformación del primer gabinete. Eso va a significar que a partir de mañana tengo que conversar con esas personas”, indicó, precisando que existe una propuesta avanzada, pero que los anuncios públicos se realizarán una vez cerrados los acuerdos.

Sobre los plazos, sostuvo que no comprometerá una fecha específica para dar a conocer los nombres, ya que primero deben concretarse las conversaciones. En ese marco, destacó que el mundo progresista cuenta con una base amplia de personas con experiencia y visiones diversas para asumir responsabilidades de gobierno.

“Voy a seguir viviendo en mi casa”

En la entrevista, la candidata también fue consultada por la posibilidad de residir en el Palacio de La Moneda en caso de llegar a la Presidencia, opción que descartó de forma explícita.

Si soy elegida presidenta esta noche, que así espero serlo, voy a seguir viviendo en mi casa, en el pasaje en el que vivo”, afirmó. A continuación, explicó los motivos de esa decisión: “Porque entre otras cosas, y las mujeres de Chile me entenderán, uno necesita red de apoyo. Y está ahí mi familia, mi vecino, mi amigo. Y eso realmente es muy valioso”.

Jara profundizó en que su postura no responde a una distancia con el cargo, sino a una evaluación práctica del espacio. “Yo conozco el Palacio de La Moneda por dentro y son puras oficinas”, señaló, recordando su experiencia laboral en los gobiernos de la expresidenta Michelle Bachelet y del Presidente Gabriel Boric.

Sobre la posibilidad de pernoctar en el edificio, comentó que “en algún momento instalaron una cama, sí, una cama”, pero recalcó que aquello no convierte al palacio en una residencia. “No tiene instalaciones de casa, eso no es para una familia”, afirmó.

En ese contexto, añadió que esos espacios solo se justificarían en situaciones excepcionales. “Será para un descanso breve que tenga que tomar alguna jornada muy larga”, dijo, mencionando episodios de extensas negociaciones. “Muchas veces nos quedamos hasta las cuatro y media de la noche, varios días seguidos”, ejemplificó.

