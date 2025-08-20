SNA expresa preocupación tras salida de Valenzuela de Agricultura: “Obedece a factores ajenos a su gestión”

Mediante un comunicado desde la Sociedad Nacional de Agricultura manifestaron sus aprehensiones sobre todo por la temporada en la que entra el sector agrícola.

La Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) se refirió a la salida de Esteban Valenzuela del Ministerio de Agricultura, lo que habría ocurrido a petición del propio Presidente Gabriel Boric luego de la falta de consenso entre partidos oficialistas en el marco de la inscripción de candidaturas parlamentarias.

Desde la SNA aseguraron que las razones de la salida del exministro “obedecen a factores ajenos a su gestión”, valorando su trabajo mientras estuvo al mando de la cartera.

“Manifestamos nuestra preocupación por el momento en que se adopta esta decisión, previo a la temporada, con desafíos por delante y a pocos meses del término de la actual administración”, indicaron desde la SNA mediante un comunicado.

Ahora asumirá de manera subrogante el subsecretario del ministerio Alan Espinoza Ortiz, respecto de quien esperan pueda darle continuidad a las labores conjuntas.

La salida de Valenzuela ocurre luego que los partidos FRVS y AH decidieran apostar por una lista parlamentaria aparte de la del resto del oficialismo, generando así una lista “mayoritaria” y otra segundaria, muy distinto a lo que había promovido el propio Presidente Boric durante los días previos al impulsar la idea de lista única.