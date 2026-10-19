Socialismo Democrático pide reemplazar a Pedro Araya por Vlado Mirosevic en la Comisión de Constitución del Senado

Esta tarde, el senador y jefe de la bancada que reúne a legisladores socialistas, del PPD y del Partido Liberal (PL), Juan Luis Castro (PS), solicitó cursar el reemplazo del senador Pedro Araya (PPD) por su par Vlado Mirosevic (PL) de la Comisión de Constitución.

La medida busca recuperar la mayoría opositora, ya que durante las siguientes semanas, la comisión deberá abordar iniciativas como la reforma constitucional de seguridad, la rechazada reforma migratoria y las modificaciones a la ley de responsabilidad penal adolescente.

Según informó La Tercera, el jefe de la instancia presentó la solicitud al secretario del Senado, Luis Rojas, mediante un escrito a mano y en ejercicio de las atribuciones que establece el artículo 30 del Reglamento.

De acuerdo a informaciones del dicho medio, la gestión se realizó sin consultarle anteriormente a Araya, quien hasta ahora preside la comisión.

La decisión se toma luego de que Araya acordara con el Ejecutivo una reforma constitucional alternativa en materia de seguridad, junto con los senadores Arturo Squella (REP) y Andrés Longton (RN).

Además, el representante del PPD perdió la subjefatura del comité tras manifestar disposición a dialogar con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, durante la discusión de la reforma de reconstrucción.

Estas situaciones habrían gatillado la decisión que tomó Castro.