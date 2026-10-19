Presidente Kast instruye expulsar a extranjeros detenidos en marcha del 18-O: “No vamos a permitir que vengan a delinquir a Chile”

Esta noche, el Presidente José Antonio Kast afirmó que el Gobierno utilizará todas las herramientas legales y administrativas disponibles para expulsar a los extranjeros que participaron en los desmanes registrados durante la marcha conmemorativa del 18 de octubre.

“No vamos a permitir que ciudadanos extranjeros vengan a delinquir a Chile y participen de actos violentos para alterar el orden público“, sostuvo el mandatario a través de sus redes sociales.

En esa misma línea, el jefe de Estado señaló que instruyó al Ministerio del Interior y al Servicio Nacional de Migraciones para que actúen con el objetivo de concretar las expulsiones de los involucrados.

“He instruido al Ministerio del Interior y al Servicio de Migraciones para que use todas las herramientas legales y administrativas para expulsar a los extranjeros que participaron en los desmanes del día domingo”, agregó.

Por último, el Gobernante valoró la aprobación en la Cámara de Diputadas y Diputados del proyecto de ley que busca agilizar las expulsiones administrativas de inmigrantes en situación migratoria irregular.