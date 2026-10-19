Presidente Kast instruye expulsar a extranjeros detenidos en marcha del 18-O: “No vamos a permitir que vengan a delinquir a Chile”

Esta noche, el Presidente José Antonio Kast afirmó que el Gobierno utilizará todas las herramientas legales y administrativas disponibles para expulsar a los extranjeros que participaron en los desmanes registrados durante la marcha conmemorativa del 18 de octubre.
“No vamos a permitir que ciudadanos extranjeros vengan a delinquir a Chile y participen de actos violentos para alterar el orden público“, sostuvo el mandatario a través de sus redes sociales.
En esa misma línea, el jefe de Estado señaló que instruyó al Ministerio del Interior y al Servicio Nacional de Migraciones para que actúen con el objetivo de concretar las expulsiones de los involucrados.
“He instruido al Ministerio del Interior y al Servicio de Migraciones para que use todas las herramientas legales y administrativas para expulsar a los extranjeros que participaron en los desmanes del día domingo”, agregó.
Por último, el Gobernante valoró la aprobación en la Cámara de Diputadas y Diputados del proyecto de ley que busca agilizar las expulsiones administrativas de inmigrantes en situación migratoria irregular.
No vamos a permitir que ciudadanos extranjeros vengan a delinquir a Chile y participen de actos violentos para alterar el orden público.
He instruido al Ministerio del Interior y al Servicio de Migraciones para que use todas las herramientas legales y administrativas para expulsar a los extranjeros que participaron en los desmanes del día domingo.
Valoro, asimismo, la aprobación en la Cámara de Diputados, del Proyecto de Ley que permitirá agilizar las expulsiones administrativas de extranjeros irregulares.
— José Antonio Kast Rist (@PresidenteKast) October 20, 2026
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