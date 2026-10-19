Mónica Rincón por las pérdidas del Fondo E: “Aquí paga la confianza en el sistema y chilenos de carne y hueso”

“Si decides invertir tus ahorros en el Fondo E, debes considerar no querer asumir riesgos con tus ahorros; ideal si estás más próximo o ya te encuentras pensionado”. Eso dice AFP Hábitat en su web. Las personas decidieron por ese fondo por el bajo riesgo prometido. NO SE LO INVENTARON.

Ahora, frente a la baja en el Fondo E, que a septiembre promedia 10,39%, la discusión es si las AFP fueron prudentes. Salvo ellas, nadie lo cree. Su presidente dijo: “Tomamos el riesgo que corresponde a las tasas de largo plazo que requiere tener ese fondo”, o que no había bonos en el mercado de la duración necesaria.

Tanto el regulador como el Banco Central les advirtieron a las aseguradoras que estaban yendo más allá de lo recomendable. La cabeza de las AFP contestó que, si así lo creían, debió estar legislado de otra manera. O sea, lo hicieron porque podían.

Sé que no todo el 10,39% es atribuible a la estrategia usada. Y aunque no puede negarse que en otros años sí funcionó, esa es la definición de riesgo: a veces ganas mucho, a veces pierdes mucho. Y por el decreto ley están obligados a cautelar la rentabilidad, pero también la seguridad de los ahorros, más allá de los límites legales de inversión.

Como dijo el exministro Ignacio Briones: “No son administradores de fondos mutuos, lo son de fondos de pensiones”. No era su dinero, sino el de esos pensionados, y muchos ya no tendrán tiempo para recuperarse. Las AFP dicen que solo un 10% de los afiliados está cerca de jubilarse, como si el 10% fuera poco.

Quedan preguntas: ¿Qué hicieron los directores de las AFP? ¿No podía hacer más el regulador, por último, una alerta pública fuerte? Y si desde 2024 no escuchaban, ¿no debió cambiarse rápido la ley? Y luego, ¿el nuevo sistema de fondos generacionales, donde no podremos escoger, está realmente bien resguardado? ¿Podemos estar tranquilos?

Porque aquí no es que paga Moya: aquí paga la confianza en el sistema y chilenos de carne y hueso que, con lagunas, bajos sueldos y gastos cada vez mayores a medida que envejecen, llegarán con mucha más dificultad (si lo logran) a fin de mes.