Presupuesto 2027: Comisión Mixta rechaza recorte presupuestario para el programa Yo Elijo Mi PC

Este lunes, la Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuesto rechazó los recursos destinados al programa de becas y asistencia de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), donde se encuentra integrada la iniciativa Yo Elijo Mi PC, que entrega computadores gratuitos a estudiantes en situación de vulnerabilidad.

La decisión se da en medio de la controversia por la intención del Gobierno de descontinuar el programa, medida que ha generado cuestionamientos incluso desde sectores del oficialismo, donde han llamado a reconsiderar la decisión y a reponer los recursos para mantener la iniciativa.

La votación se realizó en el marco de la revisión de la propuesta del Presupuesto 2027 para los programas del Ministerio de Educación (Mineduc) y sus servicios dependientes. En la misma jornada, los recursos destinados a los otros dos programas de Junaeb quedaron empatados y deberán ser revisados nuevamente este martes.

Aunque el rechazo de la subcomisión no constituye una decisión definitiva sobre el Presupuesto, sí representa un revés para el Ejecutivo en la primera etapa de la discusión presupuestaria.

El resultado abre un nuevo escenario de negociación para el Ministerio de Educación, que deberá buscar acuerdos para sacar adelante las partidas que no lograron avanzar en esta instancia.