Alerta meteorológica en el sur: Armada advierte sobre riesgo de trombas marinas en cinco regiones

El Servicio Meteorológico de la Armada de Chile alertó sobre la probabilidad de ocurrencia de nubes convectivas que favorecen el desarrollo de trombas marinas en cinco regiones del sur del país.

De acuerdo con el aviso del organismo, desde la madrugada del martes 20 de octubre hasta las 23:00 horas del miércoles 21 se podrían desarrollar nubes convectivas que “generarán condiciones propicias para la formación de trombas marinas” en sectores oceánicos y costeros.

Cabe recordar que las trombas marinas son fenómenos que pueden aparecer de forma repentina sobre el mar y representar un peligro serio para embarcaciones pequeñas, bañistas y actividades náuticas.

El fenómeno meteorológico puede avanzar por la costa y tocar tierra firme, en cuyo caso pasaría a ser catalogado como un tornado que podría causar daños materiales significativos.

¿Cuáles son las regiones afectadas?

La entidad detalló que en total son cinco las regiones afectadas en el sur del país. Revisa el listado a continuación:

Región del Maule

Región de Ñuble

Región del Biobío

Región de La Araucanía

Región de Los Ríos

Asimismo, la Armada entregó una serie de recomendaciones en caso de presenciar una tromba marina:

Si ves la formación de una tromba marina, dirige tu nave en dirección contraria y aléjate del fenómeno.

Se debe suspender toda faena de buceo, pesca o maniobras y poner al personal bajo resguardo con sus chalecos salvavidas puestos.

Además, informaron que “los eventuales cambios a las condiciones previstas se informarán oportunamente. Esta y otras informaciones meteorológicas serán difundidas por la red de radioestaciones marítimas costeras”.