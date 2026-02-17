País judicial

Sobrina le rayó su pasaporte y no lo dejaron entrar a Costa Rica: Justicia falla a favor de chileno que fue retenido en el aeropuerto

Por CNN Chile

17.02.2026 / 10:24

El hecho ocurrió a inicios de diciembre 2025, cuando se le prohibió el ingreso al país luego de ser acusado de tener documentación "alterada".

Una llamativa situación le ocurrió a un pasajero chileno que se dirigía a Costa Rica, a inicios de diciembre de 2025.

Luego de arribar al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, en San José, fue retenido en la terminal aérea.

¿El motivo? Su pasaporte tenía dibujos y rayados realizados por una sobrina, por lo que le indicaron que -a raíz de los dibujos- su documentación estaba alterada, por lo que no podía ingresar.

Según información de La Tercera, la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica acogió un recurso judicial presentado por el sujeto.

La resolución de la justicia costarricense estimó que “la Dirección General de Migración y Extranjería incurrió en una actuación desproporcionada y carente de motivación suficiente, lo cual devino en una afectación a la libertad ambulatoria del tutelado”.

