Sobrevuelos y maniobras militares: Las razones del despliegue de aviones FACh en distintos puntos de la capital esta semana

Las maniobras forman parte del Ejercicio ADEX X, iniciativa con la que la institución busca fortalecer la capacidad operativa de sus tripulaciones y mantener un alto nivel de preparación.

En el marco de sus actividades de entrenamiento, la Fuerza Aérea de Chile (FACh) desplegará esta semana aeronaves sobre distintos puntos de la Región Metropolitana, con vuelos programados para este miércoles y el viernes.

Las maniobras forman parte del Ejercicio ADEX X, iniciativa con la que la institución busca fortalecer la capacidad operativa de sus tripulaciones y mantener un alto nivel de preparación.

Desde la FACH explicaron que estas operaciones también permiten a la ciudadanía observar de cerca el trabajo de la defensa aérea y el desempeño de sus aviadores, recogió La Tercera.

Los sobrevuelos, además, se integran a la fase de preparación de la ceremonia por el 96° aniversario institucional, que se realizará este sábado en la Base Aérea El Bosque.

La actividad contará con la presencia del presidente José Antonio Kast e incluirá presentaciones aéreas y terrestres.