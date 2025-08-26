SMA formula dos cargos contra empresa sanitaria San Isidro en Puerto Montt por incumplimientos ambientales

La Superintendencia de Medio Ambiente señaló que la empresa no respondió a los requerimientos de información y que "no efectuó ni reportó los monitoreos limnológicos de la calidad de las aguas del Río Gómez".

La Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) formuló dos cargos contra la empresa sanitaria San Isidro por incumplimientos ambientales en el proyecto de solución de agua potable y aguas servidas “Panitao-ESSSI”, ubicado en Puerto Montt (Región de Los Lagos).

En el marco de sus gestiones, la institución realizó una fiscalización ambiental al proyecto, para verificar la operación de la planta de tratamiento de aguas servidas, la calidad del efluente y del curso de agua receptor, correspondiente al río Gómez.

Tras algunos hallazgos que fueron identificados en la inspección y debido a la “falta de información requerida en la ocasión, la Superintendencia realizó un requerimiento de información a la empresa, el cual a la fecha no ha sido respondido“.

En dicho requerimiento, la SMA solicitaba el titular del proyecto información sobre los monitores de aguas que se debieron realizar durante la etapa de construcción de la planta, así como los que se debían hacer cuando inició la operación.

“Esta falta de respuesta deriva en un cargo clasificado como grave, de acuerdo con lo dispuesto por la ley orgánica de la Superintendencia”, indicó el organismo.

Adicionalmente, se formuló un cargo gravísimo porque la empresa “no efectuó ni reportó los monitoreos limnológicos de la calidad de las aguas del Río Gómez, cuya ejecución tuvo que verificarse entre enero de 2020 y julio de 2024, y dichos resultados debían ser reportados a la SMA antes del término del año”.

Con estos informes de seguimiento se busca “dar cuenta del comportamiento de una variable ambiental según el avance de un proyecto, por lo que resulta fundamental para la Superintendencia contar con información periódica a fin de asegurar que las variables relevantes, objeto de la evaluación ambiental, evolucionen conforme a lo proyectado”.

“Es fundamental que los titulares del proyecto cumplan con los compromisos que se establecen en sus evaluaciones ambientales. En el caso de los monitoreos, estos cumplen un objetivo claro que es poder verificar el cumplimiento tanto de las RCA como de la normativa, a fin de detectar posibles afectaciones al medioambiente“, remarcó la superintendenta del Medio Ambiente, Marie Claude Plumer.

Mientras que la jefa regional de la SMA en Los Lagos, Ivonne Mansilla, agregó que “en las fiscalizaciones no se pudo acreditar que el monitoreo exigido para hacer seguimiento a la calidad de las aguas fuera realizado desde el inicio de la operación por parte de la empresa. Esta situación fue confirmada por un examen de información hecho por la DGA”.

La empresa sanitaria San Isidro tiene un plazo de 15 días hábiles para presentar un programa de cumplimiento y de 22 días hábiles para presentar sus descargos.